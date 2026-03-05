MinSalud buscaría quitarle competencias a la Cuenta de Alto Costo: se conoció un borrador

Fue incautada más de una tonelada de medicamentos para el cáncer, VIH–Sida, hemofilia, diabetes, artritis y otras enfermedades de alto costo. Foto: Getty Images / ISABEL PAVIA( Thot )

SALUD

En las últimas horas se conoció un borrador de resolución del Ministerio de Salud que redefine el manejo de la información de las enfermedades de carácter prioritario y cambia de manera significativa el papel de la Cuenta de Alto Costo dentro del sistema de salud.

Aunque la entidad no desaparece, sí pierde el control directo sobre la recepción y administración de los registros de pacientes con enfermedades de alto costo, como el cáncer, VIH y enfermedades renales, una función que ahora asumirá directamente el Ministerio.

Sobre este particular, Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia advirtió que se podría configurar un detrimento patrimonial.

“Y abiertamente tenemos que preguntar dos cosas, esto es una estrategia para justificar algún contrato de tecnología, y se puede estar presentando un posible detrimento patrimonial, ya que todo lo que hace la Cuenta de Alto Costo se paga con recursos del sistema, y fraccionar lo que hace la cuenta de alto costo con el IES, el Instituto de Evaluación de de Tecnología y con otros actores, pues, es detrimento patrimonial porque estamos pagando dos veces por hacer la misma función", dijo el vocero de la entidad.

El cambio central: la información queda en manos del Ministerio

Hasta ahora, la Cuenta de Alto Costo es el organismo técnico que consolidaba y administraba gran parte de los datos de patologías como cáncer, VIH, enfermedad renal crónica, hemofilia, artritis reumatoide y hepatitis C.

Con la nueva norma, el Gobierno entra a administrar directamente los registros nacionales. En ese sentido, la información será reportada exclusivamente a través de la plataforma PISIS del SISPRO.

El Ministerio realizará entonces la validación, control de calidad y verificación de consistencia lo que implica una centralización del manejo de datos en cabeza del Gobierno.

La Cuenta pasa a un rol de auditoría

Con estos cambios que están planteados en un borrador de resolución, la Cuenta de Alto Costo mantendrá funciones importantes, pero más limitadas:

Auditaría anualmente la base de datos que le entregue el Ministerio.

Debería remitir informes detallados con hallazgos y ajustes realizados.

Seguiría participando en los mecanismos de compensación y ajuste de riesgo.

En el caso del VIH, entregará informes trimestrales y un reporte anual.

Cabe resaltar que de hacerse estas modificaciones habrá seis meses de transición, en ese tiempo las entidades deberán enviar la información tanto al Ministerio como a la Cuenta, después de ese periodo, el reporte será únicamente al Gobierno.