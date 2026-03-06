Petro asiste al funeral de Jesse Jackson junto a los expresidentes de EE.UU. Clinton, Biden y Obama

El presidente Gustavo Petro se reunió con Bill Clinton, Barack Obama, Joe Biden y Kamala Harris en Chicago.

Este 6 de marzo, el presidente Gustavo Petro acudió al funeral del reverendo Jesse Jackson, activista por los derechos civiles de los afroamericanos, en la ciudad de Chicago (Estados Unidos).

En el evento, el presidente Petro coincidió con los expresidentes de Estados Unidos Bill Clinton, Joe Biden y Barack Obama, así como con la exvicepresidenta Kamala Harris.

Durante el funeral, el presidente Petro se saludó con el expresidente Obama.

El mandatario también se reunirá con el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, con el gobernador de Illinois, Jay Robert Pritzker, y con concejales de la ciudad. Además, visitará la iglesia House of Hope (Casa de la Esperanza), donde es velado el reverendo Jackson, y el museo de historia negra DuSable.

¿Por qué el presidente Gustavo Petro viajó a Chicago?

“Iré a Chicago este 7 de marzo al funeral del reverendo Jessie (sic) Jackson, excandidato presidencial, gran luchador por los derechos civiles de los afroamericanos”, afirmó Petro el pasado 27 de febrero sobre este viaje, que realiza en vísperas de las elecciones legislativas del domingo en Colombia.

El mandatario destacó entonces su cercanía con el congresista demócrata Gregory Meeks, aliado político de Jackson y actual representante por el estado de Nueva York, a quien calificó como su “amigo y compañero en varias luchas comunes”, y al que conoció hace más de diez años por presentación del excanciller colombiano Luis Gilberto Murillo.

Jackson (1941-2026), quien fue un estrecho colaborador de Martin Luther King Jr. y dos veces candidato a la Presidencia de Estados Unidos, murió el 17 de febrero tras sufrir una enfermedad neurodegenerativa conocida como parálisis supranuclear progresiva (PSP).

Las honras fúnebres comenzaron a finales del mes pasado en Chicago con actos públicos organizados por su familia y su organización Rainbow PUSH Coalition, y continuaron en Carolina del Sur y Washington antes del funeral principal previsto para este sábado en esa ciudad del estado de Illinois.

