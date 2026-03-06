Hable con elPrograma

06 mar 2026

PRIMICIA |UIAF sobre escolta de secretario de Cámara: No registra ingresos que justifiquen dinero

6AM W conoció un informe de UIAF según el cual Luis Alfredo Acuña, escolta del secretario general de la Cámara, Jaime Lacouture, no registra ingresos financieros que soporten una presunta justificación del dinero que transportaba al momento de su captura.

Captura a escolta de secretario de Cámara. Foto: Policía Nacional

Noticia en desarrollo...

Marcela Puentes Quintero

Periodista de 6AM W de Caracol Radio. Comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana....

Noticias
