PRIMICIA |UIAF sobre escolta de secretario de Cámara: No registra ingresos que justifiquen dinero
6AM W conoció un informe de UIAF según el cual Luis Alfredo Acuña, escolta del secretario general de la Cámara, Jaime Lacouture, no registra ingresos financieros que soporten una presunta justificación del dinero que transportaba al momento de su captura.
Noticia en desarrollo...
Marcela Puentes Quintero
Periodista de 6AM W de Caracol Radio.