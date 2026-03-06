¿Tus tratamientos faciales no funcionan? Este error en el skincare podría reducir su efectividad

Cada vez más personas invierten en tratamientos faciales, sueros especializados y procedimientos dermatológicos para mejorar la apariencia de la piel. Sin embargo, especialistas advierten que un error común podría estar reduciendo significativamente la efectividad de estos tratamientos: iniciarlos sin preparar adecuadamente la piel.

En Colombia, donde el mercado del cuidado facial supera los 500 millones de dólares al año, expertos en dermatología señalan que muchos pacientes invierten en productos de alto costo o en procedimientos estéticos avanzados sin tener en cuenta un paso previo fundamental.

Según dermatologos especialistas vinculados a modelos clínicos de cuidado cutáneo, la preparación de la piel puede representar hasta el 40 % del éxito de un tratamiento facial, ya que mejora la absorción de los ingredientes activos y optimiza la respuesta de la piel.

“Puedes tener los mejores sueros o productos cosméticos, pero todo eso pierde efectividad si la piel no está preparada correctamente”, explica José Joaquín de la Cruz, director médico de ZO Skin Health, al referirse a la importancia de la preparación cutánea previa.

Por qué preparar la piel es clave antes de un tratamiento

La piel actúa como una barrera protectora natural. Cuando esta barrera está alterada o existe acumulación de células muertas en la superficie, los ingredientes activos de los tratamientos pueden tener dificultades para penetrar correctamente.

Por ello, explican que una piel que no ha sido preparada puede presentar:

acumulación de células muertas

renovación celular irregular

alteraciones en la barrera cutánea

absorción limitada de los ingredientes activos

En estas condiciones, incluso tratamientos dermatológicos avanzados pueden ofrecer resultados más limitados.

El protocolo de preparación que recomiendan los expertos

Uno de los métodos utilizados en dermatología para preparar la piel es el protocolo conocido como Getting Skin Ready (GSR), que hace parte del enfoque clínico recomendado por el dermatólogo Zein Obagi, fundador de ZO Skin Health.

Este método propone tres pasos básicos antes de aplicar tratamientos correctivos:

Limpieza: elimina suciedad, grasa y residuos superficiales. Exfoliación: ayuda a remover células muertas y estimula la renovación celular. Tonificación: busca equilibrar el pH y fortalecer la barrera cutánea.

Según los especialistas que trabajan con este enfoque, una piel preparada puede presentar mejor textura, mayor luminosidad y mayor capacidad de absorción de los activos utilizados en tratamientos dermatológicos. Esto, para devolver a la piel su estado más saludable, limpio y equilibrado mediante tres pasos esenciales.

Los errores más comunes en las rutinas de cuidado facial

Expertos en dermatología señalan que algunos hábitos frecuentes pueden afectar la eficacia de los tratamientos faciales.

Entre los más comunes se encuentran:

usar productos que no corresponden al tipo de piel

realizar limpiezas superficiales o insuficientes

utilizar exfoliantes demasiado agresivos

combinar productos sin asesoría dermatológica

iniciar tratamientos avanzados sin preparar la piel

Preparar la piel puede mejorar los resultados

Especialistas coinciden en que acondicionar la piel antes de iniciar tratamientos dermatológicos puede mejorar tanto la efectividad de los productos como la tolerancia de la piel a los ingredientes activos.

En un mercado donde el skincare o rutinas para el cuidado de la piel evoluciona rápidamente y proliferan tratamientos cada vez más sofisticados, los expertos advierten que los resultados no dependen únicamente del producto utilizado, sino del estado de la piel antes de aplicarlo y tratar en si, la piel.

Por ello, recomiendan que cualquier rutina de cuidado facial o tratamiento dermatológico comience con una evaluación adecuada del tipo de piel y una preparación previa que permita optimizar los resultados.

Pues las señales de respuesta positiva, incluyen una apariencia más limpia, textura más lisa, mayor luminosidad y una piel más equilibrada y menos sensible.