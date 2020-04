¿Cuál es la realidad del personal del sector salud en plena pandemia?

En Hora 20 un espacio para analizar cuál es la realidad de los médicos en el país en plena cuarentena; cuál es su situación de seguridad; los riesgos y la polémica por un decreto que los afectaría. También analizamos cuál será el papel que debe cumplir el Congreso de la República, ahora que empieza a sesionar virtualmente. Por último, una mirada a una propuesta sobre decretar la conmoción interior para reglamentar y apoyar otras medidas que se han tomado durante la emergencia que vive el país por el coronavirus.

Plantones; renuncias masivas, reducción de salarios y ataques discriminatorios es lo que se ha vivido en los últimos días con el personal médico, y aunque están en la primera línea de batalla para enfrentar una pandemia que hasta el momento en el mundo ha dejado más de 118 mil muertes; el retraso en los pagos de nómina hasta de cuatro meses y la falta de insumos y de protección para no contagiarse del virus han profundizado el debate. A este hecho se le suma, el decreto 538 firmado ayer por el presidente de la república, el cual ordena que todo el personal de salud en ejercicio y en formación sería llamado para atender emergencias por el Covid-19. Ante la polémica el ministro de Salud, esta tarde dijo que el decreto se aplicará en caso de que llegue a faltar personal médico y que este será entrenado y que contará con protección de bioseguridad.

Ante las faltas en el material de protección, el ministerio de Trabajo lanzó un ultimátum para que las ARL provean al personal médico de toda la protección debida para reducir cualquier riesgo de contagio de Covid-19. El ministro Ángel Custodio Cabrera, expuso que el próximo miércoles debe quedar establecido el número de trabajadores expuestos y la respectiva entrega de la dotación. También dijo que quienes incumplan podrán ser sancionados hasta con 1.000 salarios mínimos. Por otro lado, las aseguradoras en cabeza de Fasecolda han dicho que se han destinado cerca de $41.532 millones para la adquisición de 30 millones de elementos de protección personal. Además, en el decreto 538 incluye una propuesta que se hizo desde Fasecolda de incluir al COVID-19 como enfermedad laboral, de reconocimiento directo.

Como respuesta al decreto, en una carta firmada por 35 organizaciones de la salud en el país, rechazan las medidas que comprende el decreto, ya que aseguran que no hay condiciones de bioseguridad para desarrollar las actividades médicas que implica el Covid-19; también dicen que el Gobierno se ha negado a negociar sobre las condiciones laborales del sector salud. Por último, dice que las personas que se encuentran finalizando su formación como médicos no son el personal adecuado para enfrentar esta crisis.

En el decreto también se incluye un reconocimiento económico al personal de Salud, tal como lo propuso la Procuraduría días atrás; sin embargo, el ente de control puso el ojo en la manera como se entregarán esos recursos “ya que corre el peligro de que sean politizados; haya desviación y pérdida de los recursos” por lo que pide que se busque la forma de que los pagos se realicen de manera directa. También hace un llamado para que se tenga en cuenta a personal como periodistas, Cruz Roja, transportes, supermercados, farmacias e “insta a las Administradoras de Riesgos Laborales, a reconocer como accidentes o enfermedades laborales los eventos de contagio por el virus COVID-19, cuando sea por causa o con ocasión de su trabajo y en consecuencia garanticen el reconocimiento y pago inmediato de las prestaciones asistenciales.”

Lo que dicen los panelistas

Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, señala que la crisis que esta viviendo el país a causa del coronavirus, ha desnudado los problemas de salud pública que tiene el país y que es el momento ideal para replantear la manera como funciona la salud en el país y pensar en una eventual reforma que pueda hacer ajuste de fondo al sistema de salud pública. Considera que preocupa que cerca del 70% de los trabajadores de la salud estén contratados bajo prestación de servicios, por lo tanto, considera que eso significa ausencia de formalidad y de proteger a los trabajadores del sector. Por último, advierte que también es preocupante la falta de pruebas que se el están haciendo a médicos, enfermeras y personal de los hospitales, ya que son estos los que pueden tener más contacto con personas contagias, pero al mismo tiempo son los que menos testean.

Jaime Arrubla, abogado, docente y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, considera como “alarmante” la situación que está viviendo el país en materia de salud pública y la poca preparación del sistema para enfrentar esta crisis. Por ejemplo, dice que nos “cogieron con los pantalones abajo” ya que el país no cuenta con información elemental clara sobre qué es lo que necesita el personal médico en épocas de pandemia. Por lo tanto, considera al igual que el senador Ramírez que es importante entender a la salud no como una empresa, sino un servicio que debe prestar el Estado y señala que esta debe ser una prioridad para cualquier gobierno ante la situación de pandemia que está viviendo el mundo. Advierte que los problemas que hoy tenemos no se van a solucionar a punta de decretos, ya que problemas como la falta de implementos de protección y de insumos médicos ni siquiera se sabe de dónde van a salir. Por último, dice que es vergonzoso el hecho de que el Estado le pida a los gremios que hagan inventarios y censos para saber cómo está el país en la materia “demuestra que nuestra salud está en pañales”

Juanita León, directora de La Silla Vacía, considera que asusta el hecho de que el país apenas esté haciendo un inventario de lo que se necesita para proteger a los trabajadores del sector de la salud. Advierte que con esto no vamos a tener rápido una solución y que era necesario tenerlo listo desde hace mucho tiempo. Una de sus preocupaciones es que esta pandemia ha dejado en evidencia las fragilidades del sistema de salud colombiano y señala que es preocupante el hecho de que muchas enfermeras tengan que llevar su dotación al sitio de trabajo y que su vinculación laboral de prestación de servicio los hace mucho más vulnerables.

José Daniel López, representante a la Cámara por Cambio Radical, considera que en este momento el peor enemigo es el tiempo y que el hecho de que apenas se esté haciendo un inventario y se esté discutiendo la compra de insumos genera una sensación de que la discusión es bastante tardía. Por lo tanto, propone que es necesario un pronunciamiento formal desde el gobierno, ministerios, gremios y personal de la salud en el cual se unifique el mensaje y se logre tener una hoja de ruta a seguir en los próximos meses para atender al personal médico que puede ser vulnerable a contagiarse de COVID-19.