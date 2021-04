Alistan medidas más restrictivas para contener la COVID-19 en Cartagena /

Ante el creciente número de casos de COVID-19 que se vienen registrado en la ciudad, a causa de la tercera ola de la pandemia que se vive en el país y en el mundo entero, el alcalde, William Dau Chamat, anunció que en los próximos días se adoptarán medidas más restrictivas, que permitan mitigar los contagios y la ocupación hospitalaria en Cartagena.

Las medidas fueron concertadas, junto con el equipo de expertos del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), con quienes el mandatario viene adelantando un seguimiento constante al comportamiento del virus en el Distrito, con el fin de poder actuar a tiempo.

“Ha venido aumentado significativamente el número de nuevos casos COVID en la ciudad de Cartagena, eso es de esperar, en todo el planeta entero estamos en pleno tercero pico de la pandemia; no obstante, Cartagena está bastante más controlado que en todas las demás ciudades, incluyendo nuestro vecino Barranquilla, que tiene más contagios que nosotros. Sabemos que la cosa se puede ir agravando, por eso ya tenemos listas unas medidas para implementar, más restrictivas, pero sin llegar al punto de cerrar toda la ciudad”, indicó el alcalde.

El burgomaestre precisó que las nuevas medidas serán anunciadas a través de un decreto que se expedirá una vez el Gobierno Nacional dé su visto bueno, teniendo en cuenta que las restricciones decretadas por el presidente, Iván Duque, rigen hasta el próximo lunes 19 de abril.

“Tenemos que esperar, porque el actual decreto vence el 19 de abril, antes de eso no podemos decir nada; sin embargo, ya estamos listos para sacar las medidas, apenas el gobierno Nacional nos autorice”, puntualizó.

Se le recuerda a la ciudadanía que por lo pronto se mantienen vigentes las restricciones adoptadas en el decreto 0406 de 2021, el cual contempla toque de queda de domingo a jueves de 10 p.m., de cada día, hasta las 5:00 am. del día siguiente y viernes y sábado desde las 12:00 a.m., de cada día, hasta las 5 a.m. del día siguiente.

Así mismo se prohíbe el consumo de alcohol en tiendas, refresquerías, terrazas, billares, galleras, clubes y corporaciones sociales, estancos y/o licoreras, y la realización de espectáculos, especialmente en la Zona Norte e insular.

Igualmente, el uso de playas está restringido a una sola jornada y se mantiene vigente el pico y cedula hasta el lunes 19 de abril.