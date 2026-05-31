Colombia vs Costa Rica: cuándo es y a qué hora se jugará el partido de despedida de la Selección / FCF

La Selección Colombia adelanta trabajos en Bogotá de cara al Mundial 2026. Este domingo 31 de mayo, mientras se celebraban las elecciones presidenciales del país, se completó el grupo de 26 futbolistas convocados por Néstor Lorenzo.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, vigentes campeones de la Conference League con el Crystal Palace inglés, fueron los últimos dos jugadores en unirse a la concentración nacional, la cual se adelanta en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol.

Así pues, ya está el grupo completo pensando en lo que será su participación en la Copa del Mundo, recordando que se encuentra ubicado en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y Congo. Claro está que previo a su participación en el certamen, afrontará duelos amistosos ante Costa Rica y Jordania.

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¿Cuándo es y a qué hora se jugará el partido de despedida de la Selección Colombia?

La despedida de la Selección Colombia frente a su afición se llevará a cabo este lunes primero de junio ante Costa Rica en el Estadio El Campín. El duelo comenzará sobre las 6 de la tarde y usted podrá seguir todas las novedades del encuentro a través de Caracol Radio.

Será la decimoquinta vez en que ambos seleccionados se midan frente a frente. Por lo pronto, el balance es de 11 victorias nacionales y apenas 3 del elenco centroamericano. El último cruce se dio en la pasada Copa América 2024, cuando se enfrentaron en la fase de grupos y la Selección goleó 3-0 con anotaciones de Luis Díaz, Dávinson Sánchez y Jhon Córdoba.

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