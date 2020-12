Gobierno Nacional recomienda a Pereira extremar restricciones de movilidad

Este mes de diciembre ha estado acompañado de un aumento exponencial en los contagios de COVID-19 en Risaralda, principalmente en su capital, lo que también ha generado un incremento en la ocupación de las UCI; por eso, los Ministerios de Salud y del Interior emitieron un nuevo documento con directrices y sugerencias debido a la gravedad de la situación.

La primera de esas directrices para Pereira es posponer todos los procedimientos quirúrgicos “que no sean de carácter urgente y que no comprometa la vida” hasta el mes de enero. El documento señala que esta medida tiene como fin no comprometer la capacidad hospitalaria y de Unidades de Cuidados Intensivos.

Lea también: Pereira fue elegida para almacenar vacunas de Pfizer contra el COVID-19.

Otras de las sugerencias son que los bares solo puedan funcionar hasta las 8 de la noche y que los días de fiesta, en este caso de fin de año, la restricción de movilidad sea total y vaya desde las 8 de la noche del 30 de diciembre hasta las 5 de la mañana del 2 de enero.

Por último, los Ministerios de Salud y del Interior le piden al Gobierno de la ciudad que prohíba toda reunión pública o privada que genere aglomeraciones de personas en espacios públicos y cerrados. También, el Gobierno exige a la administración municipal que realice “una constante auditoría de los centros asistenciales para la verificación de la ocupación de camas UCI”.