¿Tomar siestas en el día podría ser un indicador preocupante para el cerebro? Esto dice la ciencia. Getty Images

Aunque se trata de una de las actividades más comunes entre los adultos mayores, un nuevo estudio llevado a cabo en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins llama la atención ante el posible vínculo entre la frecuencia y duración de las siestas en el día con el riesgo de adquirir demencia.

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La investigación se llevó a cabo con beneficiarios del programa de salud estadounidense Medicare, de 65 años o más, que no presentaran signos de demencia al comienzo del estudio en 2013.

Durante 10 años, los sujetos del estudio fueron valorados utilizando datos del Estudio Nacional de Tendencias de Envejecimiento, una encuesta representativa del estado de los adultos mayores en el país.

¿Puede haber vínculos entre las siestas y el riesgo de demencia?

El estudio halló que los participantes que tomaban siestas a diario tuvieron un 48% más de casos de demencia posible o probable, frente a los que raramente o prácticamente nunca dormían en el día.

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Además, los investigadores encontraron que los adultos mayores que se quedaban dormidos de forma involuntaria en el día podrían tener un riesgo 39% mayor de adquirir demencia.

El tiempo de sueño también influyó en los resultados del análisis, puesto que los autores concluyeron que las siestas de 30 minutos o menos estuvieron asociadas en un 40 % con el riesgo de sufrir este trastorno.

En periodos más largos se consideraron otros factores como posibles consecuencias, como problemas relacionados con la calidad del sueño.

¿Las siestas en el día son una razón para estar alerta?

Según los investigadores detrás del estudio, como el profesor del Departamento de Salud Mental de la Escuela Bloomberg, Adam Spira, su autor principal, estos resultados podrían interpretarse más como un indicador que como una causa directa de la demencia en adultos mayores.

“Dormir siestas con mayor frecuencia podría ser un indicador de cambios en el cerebro, más que una causa de los cambios cerebrales que conducen a la demencia”, señaló.

En ese sentido, podría tratarse de una relación “bidireccional”, dado que entender las siestas en el día como un factor de riesgo implica tener en cuenta que la degeneración de las regiones cerebrales que ayudan al estado de vigilia, lo cual ocurre en las primeras etapas de la demencia, puede conducir también a siestas más frecuentes.

En ese sentido, se cree que los patrones de sueño con siestas en el día, frecuentes e involuntarias, pueden ser un indicador previo a un diagnóstico de demencia, en lugar de simplemente reflejarlo.

Pese a que los resultados pueden arrojar cierta luz sobre el cuidado geriátrico, los investigadores advierten que estos son observacionales y no indican una relación directa. Harán falta a futuro más estudios que permitan tener en cuenta las limitaciones descritas por los autores, para así determinar si los hábitos de vida pueden ayudar en la prevención o contención de la demencia.