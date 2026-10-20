Crisis del FOMAG: Gobierno pide auditoría forense tras detectar 59 hallazgos y alerta por deudas

La crisis del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), encargado de garantizar la atención en salud de los docentes oficiales y sus familias, volvió al centro del debate en el Congreso. Durante una sesión de control político en la Comisión Séptima del Senado, la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, expuso las dificultades financieras y operativas del Fondo, anunció una solicitud de auditoría forense y cuestionó los resultados del modelo de salud adoptado en 2024.

A las alertas del Ministerio se sumó el balance de la Superintendencia Nacional de Salud, que reportó obligaciones pendientes por más de $2,4 billones y dificultades en la formalización de contratos con prestadores. Aunque las dos entidades examinan la situación del FOMAG, sus cifras corresponden a revisiones diferentes y permiten dimensionar distintos aspectos de la crisis.

Ministerio reporta 59 hallazgos y un patrimonio negativo de $3,2 billones

El diagnóstico técnico del Ministerio de Educación identificó 59 hallazgos, principalmente financieros y relacionados con la salud, y reportó un patrimonio negativo de aproximadamente $3,2 billones a junio de 2026.

Estas cifras reflejan las alertas financieras y operativas identificadas por la cartera. El patrimonio negativo, sin embargo, no equivale al total de las facturas pendientes de pago: se trata de indicadores distintos que describen diferentes aspectos de la situación económica del Fondo.

Durante el debate, Hoyos cuestionó el funcionamiento del modelo adoptado mediante el Acuerdo 003 de 2024 y afirmó que el incremento de los recursos destinados a la atención no se ha traducido en mejores servicios para los docentes.

“A más recursos, menos servicios”, señaló la ministra, quien advirtió que las fallas del modelo representan una vulneración de los derechos del magisterio.

La funcionaria también cuestionó el papel de la fiducia dentro del esquema. Explicó que esta figura debe administrar los recursos, pero no prestar directamente los servicios de salud ni asumir la gestión de las prestaciones pensionales y las cesantías.

Ministra solicita auditoría forense y señala dificultades para obtener información

Ante las posibles irregularidades en el manejo del Fondo, Hoyos informó que solicitó al presidente de la República una auditoría forense para examinar las operaciones y los recursos del FOMAG.

La ministra describió la situación del modelo de salud como “una crónica del desastre” y aseguró que el Gobierno prepara un informe sobre el estado del Fondo. La solicitud de auditoría busca profundizar en la revisión de su manejo, pero no significa que existan responsabilidades penales demostradas.

Como parte de sus cuestionamientos a la administración anterior, la funcionaria aseguró que el Ministerio tuvo que interponer siete acciones de tutela para obtener información de Fiduprevisora relacionada con el contrato de fiducia.

También informó que se reunió con la fiscal general para solicitar atención a las investigaciones y que se han adelantado gestiones ante los organismos de control.

Supersalud alerta por deudas superiores a $2,4 billones

En el mismo contexto del debate, la superintendente nacional de Salud, María Andrea Godoy Casadiego, presentó un balance de las actuaciones de su entidad frente a la crisis del FOMAG.

Según la Supersalud, las cuentas por pagar por servicios de salud, insumos y medicamentos superan los $2,4 billones. De ese total, cerca de $1,24 billones, equivalentes al 51 % del pasivo, estaban en mora crítica superior a 180 días, con corte al 30 de junio de 2026.

Esto significa que una parte importante de las obligaciones con quienes suministran servicios, medicamentos e insumos llevaba más de seis meses sin pagarse, una situación que genera preocupación por la estabilidad de la red de atención.

La Superintendencia también advirtió sobre dificultades en la formalización de contratos. De los 3.934 prestadores de servicios de salud registrados en el país, el FOMAG tenía únicamente un contrato legalizado, según el reporte presentado por la entidad.

¿Por qué el Ministerio reporta 59 hallazgos y Supersalud 38?

Las dos entidades presentaron cifras diferentes porque sus reportes corresponden a ejercicios de revisión distintos.

El Ministerio informó 59 hallazgos en su diagnóstico técnico. Supersalud, por su parte, señaló que en una auditoría nacional realizada en mayo de 2026 identificó 38 hallazgos relacionados con obligaciones contractuales, gestión financiera, prestación de servicios, gestión del riesgo en salud y sistemas de información.

Los números no deben sumarse automáticamente ni interpretarse como una contradicción. Sin el detalle completo de ambos informes, no es posible establecer cuántos hallazgos coinciden o si las revisiones abarcan exactamente los mismos asuntos.

Por su parte, Supersalud informó que realizó nueve auditorías entre 2024 y 2026. Como resultado de sus actuaciones, impuso una medida cautelar al FOMAG para que cesen las actuaciones que ponen en riesgo la vida y la integridad de los pacientes, así como los recursos destinados a su atención.

La entidad también trasladó hallazgos a la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.

Más de 4.000 quejas mensuales por la atención en salud

Las dificultades del sistema también se reflejan en las reclamaciones de los usuarios. Supersalud reportó 4.053 peticiones, quejas y reclamos en agosto de 2026 y señaló que el promedio mensual se mantiene alrededor de las 4.000.

De acuerdo con la entidad, el FOMAG tiene a su cargo la atención en salud de más de 820.000 afiliados. Por eso, los problemas de contratación y las obligaciones pendientes tienen implicaciones para los docentes y sus familias, que necesitan acceder oportunamente a consultas, procedimientos, tratamientos y medicamentos.

Gobierno busca recursos y una salida concertada

Además de solicitar la auditoría forense, la ministra informó que se reunió con el ministro de Hacienda para pedir prioridad para los recursos pendientes de 2026.

Hoyos señaló que el Gobierno busca construir una solución concertada con Fecode y los ministerios de Salud y Hacienda. También la ministra anunció un nuevo Consejo Directivo del FOMAG para el 30 de octubre, en el que deberán abordarse las decisiones necesarias para responder a la situación del Fondo.