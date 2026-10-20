¿Por qué es importante la actualización médica?: Colombia reunirá expertos de Iberoamérica

De acuerdo a registros de ASCOFAME, La matrícula del primer curso en medicina pasó de 7.969 estudiantes en 2014 a 10.345 en 2022, con un crecimiento de 29.8%. | Foto: Getty Images

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El gremio médico de Iberoamérica se reune este 22 y 23 de octubre en Bogotá, Colombia para llevar acabo la Primera Reunión Internacional de Organismos Rectores de la Certificación y Recertificación Médica en Iberoamérica, un evento que busca intercambiar experiencias, analizar desafíos y promover mecanismos de cooperación entre países.

El principal foco será justamente la necesidad de que los médicos de la región se puedan certificarse y recertificarse conforme las nuevas tecnologías van avanzando.

“Para el talento humano en salud, representa una oportunidad de fortalecer el desarrollo profesional continuo y promover estándares de calidad. Para los pacientes y sus familias, significa avanzar hacia una atención más segura, confiable y respaldada por conocimientos actualizados”, indicó la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar (CIMF).

La agenda del evento estará distribuida así: