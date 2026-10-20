¿Por qué es importante la actualización médica?: Colombia reunirá expertos de Iberoamérica
Este 22 y 23 de octubre de 2026, Bogotá será escenario de la Primera Reunión Internacional de Organismos Rectores de la Certificación y Recertificación Médica en Iberoamérica.
ACTUALIDAD
El gremio médico de Iberoamérica se reune este 22 y 23 de octubre en Bogotá, Colombia para llevar acabo la Primera Reunión Internacional de Organismos Rectores de la Certificación y Recertificación Médica en Iberoamérica, un evento que busca intercambiar experiencias, analizar desafíos y promover mecanismos de cooperación entre países.
El principal foco será justamente la necesidad de que los médicos de la región se puedan certificarse y recertificarse conforme las nuevas tecnologías van avanzando.
“Para el talento humano en salud, representa una oportunidad de fortalecer el desarrollo profesional continuo y promover estándares de calidad. Para los pacientes y sus familias, significa avanzar hacia una atención más segura, confiable y respaldada por conocimientos actualizados”, indicó la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar (CIMF).
La agenda del evento estará distribuida así:
- El 22 de octubre a las 2:20 p.m se llevará a cabo la Cesión Plenaria de la Presentación de Colombia donde se dará a conocer la situación actual de la recertificación y los desafíos en el país.
- El 23 de octubre a partir de las 2:00 p.m se realizará una sesión plenaria para dar a conocer las necesidades de acuerdos de cooperación, para así trabajar coordinadamente entre los países participantes en pro de la mejor preparación del talento humano en salud en favor de los pacientes.
Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...