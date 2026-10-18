Coomeva realizó la Caminata por la Vida para promover la detección temprana del cáncer de mama

Más de 125.000 mujeres en Colombia han sido diagnosticadas con cáncer de mama invasivo, según cifras de la Cuenta de Alto Costo con corte al 30 de abril de 2025, una realidad que mantiene a esta enfermedad como uno de los principales retos de salud pública para las mujeres en el país.

En respuesta a esta situación, Coomeva Medicina Prepagada realizó la Caminata por la Vida, una jornada simultánea en Cali, Medellín y Barranquilla orientada a promover la prevención, el conocimiento y la detección temprana del cáncer de mama.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante 2024 se registraron cerca de 2,4 millones de nuevos casos de cáncer de mama y 694.000 muertes por esta enfermedad en el mundo. Además, aproximadamente el 80% de los casos ocurre en mujeres sin factores de riesgo específicos distintos a la edad y el sexo, lo que resalta la importancia de la vigilancia y los controles periódicos.

La iniciativa de este año se desarrolló bajo el lema “Hoy yo marco el paso”, con el propósito de fomentar una conversación más humana sobre el cáncer de mama y visibilizar las experiencias de las pacientes y sus familias. La doctora Vivian Román, mastóloga de Coomeva Medicina Prepagada, destacó que la detección temprana y el acceso oportuno al tratamiento pueden cambiar significativamente el curso de la enfermedad.