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“No tenía conocimiento”: Gob. San Andrés sobre denuncias de nómina paralela y contratos en hospital

En entrevista con Dos Puntos de Caracol Radio, la gobernadora de San Andrés, Girley Ordóñez Bowie, se pronunció sobre la crisis de salud que atraviesa el archipiélago y la reciente intervención de la Superintendencia de Salud al Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Ante las recientes denuncias por la falta de medicamentos y especialistas, la mandataria regional aclaró los límites de sus facultades legales: “Bajo ninguna circunstancia, según lo que me indicaron las asesorías jurídicas, la junta directiva o, en mi caso, como presidenta de la junta, podía remover a un director que había sido electo a través de un proceso de mérito y quien tenía un cargo por un periodo institucional de 4 años”.

Agregó que ante la gravedad de la situación acudió directamento al Gobierno Nacional: “Le escribí personalmente a través de mi teléfono móvil a la señora ministra solicitándole que, por favor, nos apoyara con la intervención porque esto ya había excedido todo control de la administración”.

De acuerdo con las declaraciones de la gobernadora, su administración elaboró un plan de acción a corto plazo hasta diciembre de 2026 para que la gerencia del hospital diera resultados.

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Escuche la entrevista completa en Dos Puntos:

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