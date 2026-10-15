¿Qué se debe tener en cuenta antes de un procedimiento estético facial? Experta responde

Conozca los criterios que debe tener en cuenta antes de un procedimiento estético facial. Imagen de referencia. Foto: Getty Images. / domoyega

Para el año 2024, en Colombia, se realizaron cerca de 500.000 procedimientos estéticos, un 10% más que el anterior, de acuerdo con la Intensive Supervision Appearance Program o Programa de Supervisión Intensiva de Apariciones (ISAPS por sus siglas en inglés).

Pese a esto, se han conocido muchos casos en el que por desconocimiento o por ahorrar costos se someten a manos de personas que no tienen la formación médica necesaria y pueden tener consecuencias en sus rostros.

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Stefannia Rincón, médica especialista en medicina estética avanzada y medicina funcional y directora de la Clínica SR Expertos en Piel, reveló que con frecuencia atiende a personas con quemaduras o con productos desplazados, luego de someterse a procedimientos.

Debido a esto, la especialista en medicina estética entregó cinco criterios fundamentales para reconocer si un procedimiento facial es seguro. Conózcalas a continuación:

La habilitación: Es de vital importancia que la clínica esté habilitada por la Secretaría de Salud para realizar procedimientos faciales.

Es de para realizar procedimientos faciales. La prioridad: Es fundamental que el profesional priorice la salud de la piel del rostro sobre la venta. Además, debe evaluar cualquier contraindicación o condición médica antes de aplicar rellenos o toxina botulínica.

Es fundamental que el profesional priorice la salud de la piel del rostro sobre la venta. Además, debe evaluar cualquier contraindicación o condición médica antes de aplicar rellenos o toxina botulínica. El respaldo: Durante el procedimiento tendrá que mostrar el registro sanitario del producto que se va a inyectar en el rostro, que se firme un consentimiento informado y se abra una historia clínica con fotografías.

Durante el procedimiento tendrá que mostrar el registro sanitario del producto que se va a inyectar en el rostro, que se firme un consentimiento informado y se abra una historia clínica con fotografías. La reacción: Es importante que haya una línea de atención para las primeras 72 horas ante cualquier evento adverso en el rostro, como necrosis, migración de producto o reacciones alérgicas.

Es importante que haya una línea de atención para las primeras 72 horas ante cualquier evento adverso en el rostro, como necrosis, migración de producto o reacciones alérgicas. La garantía: Es de gran importancia que la clínica ofrezca garantías claras sobre el resultado del procedimiento facial.

“Toda mujer es merecedora de cuidar su rostro, porque un procedimiento estético no solo aborda la vanidad, sino que tiene una intención detrás: Mejorar la autoestima y la calidad de vida de esa persona”, explicó la directora.

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Es por esto que la especialista aconseja que se debe verificar los precios de los procedimientos estéticos, ya que cuando son más económicos no se cuenta con la garantía de que todo saldrá de la mejor manera.

“Lo barato sí sale caro, pero lo importante no es que el tratamiento sea el más costoso, sino que sea el adecuado. A veces, con buenos hábitos de sueño, protección solar y un manejo bien planeado con toxina botulínica, un paciente obtiene mejores resultados en su rostro que con un procedimiento de treinta millones de pesos que no le dio lo que buscaba. Menos es más”, afirmó la médica especialista.

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