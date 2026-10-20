Secretaría de Movilidad responde por comparendo a vehículo que se movilizaba en una grúa

El pasado 25 de agosto, un vehículo era movilizado por una grúa en la Avenida Calle 80, para la sorpresa de su dueño, horas más tarde le llegó la notificación de que le había sido impuesto un comparendo por transitar en la ciudad durante su día de Pico y Placa.

Desde el Concejo de Bogotá, Julián Forero, pidió explicaciones por este caso: “Un ciudadano recibió un comparendo por pico y placa cuando su vehículo era transportado EN UNA GRÚA. ¿Y el agente encargado de validar la fotodetección qué? ¡Firmó de forma automática, sin revisar el caso!" aseguró en su cuenta de X.

Ante este caso, desde la entidad se confirmó que el comparendo fue retirado del SIMIT, tras realizar la revisión por la solicitud del ciudadano.

“La Secretaría Distrital de Movilidad identificó la imposición de un comparendo por pico y placa a un vehículo que era transportado sobre una grúa y adelantó las acciones correspondientes para corregir la situación. El 29 de septiembre de 2026 se ordenó el archivo del comparendo y se realizó su descarga del SIMIT”, aseguró la entidad en un comunicado.

Así mismo manifestó que estarán prestos a atender las solicitudes o reclamos de este tipo de casos.