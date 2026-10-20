Fiscalía compulsó copias para que se investigue al expresidente Petro por el ‘Pacto de Valledupar’

La Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes para que sea investigado formalmente el expresidente Gustavo Petro, por el denominado ‘Pacto de Valledupar’.

Según se conoció desde el pasado 31 de agosto, le remitió dicha solicitud teniendo en cuenta que por competencia en esa entidad la que debe investigar a los expresidentes de la República.

Ese mismo día, la Fiscalía abrió una noticia criminal en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, por el escándalo del ‘Pacto de Valledupar’ que contó la Unidad Investigativa de Caracol Radio.

Se trata de un presunto acuerdo que según la Fiscalía se habría planeado “con exjefes paramilitares para que entregaran declaraciones en contra de figuras de la política nacional, de cara a las elecciones presidenciales”.

Sobre Petro la Fiscalía explicó que “se dispuso por competencia la compulsa de copias a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, toda vez que en la denuncia recibida que dio origen a la indagación se exponen conductas que involucrarían al entonces presidente de la República, Gustavo Petro”, dijo la Fiscalía.