La prevención se viste de rosa: alertas tempranas y mitos sobre las mamografías en el cáncer de mama

El cáncer de mama sigue siendo uno de los principales desafíos para la salud pública. En Colombia, según los datos de la Liga Contra el Cáncer cada año se registran más de 17.000 diagnósticos de mujeres con cáncer de mama.

Paula Colorado es una de las sobrevivientes de cáncer de mama y usuaria afiliada de EPS Famisanar. Su experiencia es un ejemplo para otras mujeres con este diagnóstico, por lo que es importante hacer el autoexamen y consultar oportunamente al médico, y de esta forma reportar cualquier cambio que se presente en las mamas.

“Yo siempre fui muy juiciosa con el autoexamen y de ahí dependió todo el proceso que iniciamos. Encontré una masa en el seno derecho, me enviaron al médico y me remitieron al mastólogo, y ahí se detectó que era un cáncer muy avanzado. Yo invito a todas las mujeres en general a hacerse el autoexamen porque realmente salva vidas”, compartió Paula Colorado.

Paula Colorado, sobreviviente cáncer de mama y afiliada de EPS Famisanar. Foto. Famisanar Ampliar Paula Colorado, sobreviviente cáncer de mama y afiliada de EPS Famisanar. Foto. Famisanar Cerrar

Por su parte, Tatiana Bermúdez, líder de Salud de EPS Famisanar, realiza una invitación a las mujeres para que conozcan su cuerpo y puedan identificar cambios o señales de alerta. La aparición de bultos, secreciones por el pezón o enrojecimiento de las mamas son señales que requieren valoración médica.

Esto puede ser el primer paso para consultar oportunamente al médico.

¿Cuáles son los mitos sobre la mamografía?

En la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la líder de Famisanar Tatiana Bermúdez destacó la importancia de la mamografía como una herramienta que identifica las en el tejido mamario, incluso antes de que aparezcan síntomas. Estos son algunos de los mitos relacionados con el examen:

La prueba “no causa un dolor intenso o incapacitante”. Es un procedimiento que puede salvar vidas, generando una leve molestia o presión y así tener imágenes claras de la mama.

Es un procedimiento que puede salvar vidas, generando una leve molestia o presión y así tener imágenes claras de la mama. La “radiación de la mamografía es peligrosa” . Los equipos proporcionados por el personal especializado son conscientes del nivel de radiación, en todos los casos es muy baja y la detección temprana supera ampliamente cualquier posible efecto adverso”.

. Los equipos proporcionados por el personal especializado son conscientes del nivel de radiación, en todos los casos es muy baja y la detección temprana supera ampliamente cualquier posible efecto adverso”. La edad no es un condicionante , por lo que la afirmación “solo las mujeres mayores deben hacerse mamografías” es incorrecta. Pese a que el riesgo de cáncer de mama aumenta con el paso de los años, también puede presentarse en mujeres jóvenes.

, por lo que la afirmación “solo las mujeres mayores deben hacerse mamografías” es incorrecta. Pese a que el riesgo de cáncer de mama aumenta con el paso de los años, también puede presentarse en mujeres jóvenes. Las mujeres con implantes mamarios sí pueden hacerse la mamografía siguiendo las mismas recomendaciones generales , ya que es fundamental informar al profesional de salud sobre el estado de los implantes y de esta manera realizar técnicas especiales para obtener las imágenes.

, ya que es fundamental informar al profesional de salud sobre el estado de los implantes y de esta manera realizar técnicas especiales para obtener las imágenes. Las mamografías no solo son para quienes tienen antecedentes familiares de cáncer. A las mujeres en los 50 y 69 sin síntomas se les recomienda que realicen el examen cada dos años. Aquellas que cuenten con antecedentes familiares deben consultar al médico para determinar si requieren iniciar antes los controles.

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Las consultas ante cualquier cambio, los exámenes según su edad y factores de riesgo son procesos indispensables para la detección temprana y de esta manera reducir la mortalidad por cáncer de mama

Mamografías gratuitas, donación de pelo y mucho más

La terminal El Dorado transforma temporalmente sus espacios en ‘El Rosado’. Sumándose con la asociación AMESE (Apoyo a mujeres con enfermedades del seno) y la Fundación Instituto Natura, dando conmemoración al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

De esta manera, la terminal se convertirá en un punto de encuentro para quienes deseen donar su pelo y apoyar a pacientes con cáncer, utilizando canales físicos y digitales para generar un impacto en pasajeros, visitantes, vecinos y a toda la comunidad.

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En la agenda programada para este año, El Dorado tendrá un plan de acción enfocado en la educación y el acceso a la salud a través de:

19 de octubre : Jornadas de tamizaje en la puerta 12 desde las 8:00 hasta las 5:00 de la tarde, en la plazoleta del primer piso.

: Jornadas de tamizaje en la puerta 12 desde las 8:00 hasta las 5:00 de la tarde, en la plazoleta del primer piso. 22 de octubre : Donación de pelo cerca de la segunda puerta 9 desde las 9:00 hasta la 1:00 de la tarde. La atención será por orden de llegada y las personas mayores de edad serán vinculadas con consentimiento firmado.

: Donación de pelo cerca de la segunda puerta 9 desde las 9:00 hasta la 1:00 de la tarde. La atención será por orden de llegada y las personas mayores de edad serán vinculadas con consentimiento firmado. Espacios de sensibilización: Encuentros informativos y de concientización guiados por mujeres sobrevivientes integrantes de AMESE y charlas con la Fundación Natura.

Encuentros informativos y de concientización guiados por mujeres sobrevivientes integrantes de AMESE y charlas con la Fundación Natura. Programas internos: Talleres de prevención y autocuidado orientados al bienestar de los colaboradores del aeropuerto.

Talleres de prevención y autocuidado orientados al bienestar de los colaboradores del aeropuerto. Divulgación multicanal: Campañas de concientización a través de las pantallas internas de la terminal y las plataformas de redes sociales.

Con la campaña realizada El Dorado invita a todos los ciudadanos a sumarse a esta iniciativa, compartir el mensaje de prevención y detección en mujeres.