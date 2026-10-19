Colpensiones: ¿Cuántas semanas se necesitan para pensionarse con el 80%? Tabla con %

En Colombia, muchos ciudadanos suenan con pensionarse, es por eso que en algunos fondos de pensiones hay algunos porcentajes de semanas cotizadas con las que se puede pensionar, ese es el caso de Colpensiones.

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En Colpensiones, este porcentaje se calcula con el número de semas cotizadas y del ingreso de base de liquidación (IBL)

Tenga en cuenta que:

Por cada 50 semanas adicionales completas cotizadas por encima del mínimo, el porcentaje de la pensión aumenta en un 1,5%.

El porcentaje máximo que se puede alcanzar por tasa de reemplazo en Colpensiones es del 80% del promedio de los salarios cotizados (IBL).

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Porcentajes para pensionarse:

En Colpensiones no hay un porcentaje único de pensión: la tasa inicial va desde 55% al 65% del IBL (Ingreso Base de Liquidación) según el salario, y con semanas adicionales puede subir hasta un máximo del 80%.

Según el artículo 34 de la ley 100 de 1993. El porcentaje que le corresponda a cada afiliado depende de su IBL y de cuántas semanas cotice.

Porcentaje del 80%:

El porcentaje sube 1,5 puntos por cada 50 semanas cotizadas por encima de las mínimas, pero el mismo artículo 34 de la ley 100 de 1993 dispone que la pensión no puede superar el 80% del IBL.

A ese máximo solo se puede llegar cotizando más semanas. Tener un salario más alto no aumenta el porcentaje; al contrario, lo reduce, aunque aumente el valor de la pensión.

Una vez alcanzado el 80%, las semanas adicionales ya no aumentan el porcentaje ni se devuelven, como explicamos en el artículo ¿se justifica cotizar más de 1.300 semanas?

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¿Cuántas semanas se necesitan para llegar al 80%?

Como el porcentaje inicial depende del IBL, también cambia el número de semanas necesarias para llegar al máximo. Quien tiene un IBL alto parte de un porcentaje más bajo y necesita más semanas.

Tabla de porcentajes:

1 salario mínimo: semanas necesarias para el 80%: 1.800

semanas necesarias para el 80%: 1.800 2 a 4 salarios mínimos: semanas necesarias para el 80%: 1.850

semanas necesarias para el 80%: 1.850 5 salarios mínimos: semanas necesarias para el 80%: 1.900

semanas necesarias para el 80%: 1.900 10 salarios mínimos: semanas necesarias para el 80%: 1.950

semanas necesarias para el 80%: 1.950 15 salarios mínimos: semanas necesarias para el 80%: 2.050

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