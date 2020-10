"Vamos en una curva estable, que no se sale de lo proyectado": Andree Uribe

La secretaria de Salud de Medellín, Andree Uribe Montoya, en diálogo con Caracol Radio, aseguró que en la capital antioqueña no se tiene proyectado regresar a cuarentena, pese al aumento de los casos de COVID-19 tras la reactivación económica, que, según manifestó, no se salen de lo proyectado.

“En este momento las cuarentenas, como ya lo ha mencionado la OMS no es lo más recomendado por la alta circulación del virus en los territorios en este momento no tenemos en el radar volver a una cuarentena, sino utilizar otro tipo de medidas que nos permitan hacer un control del contagio, que sea gradual, pero que no ponga en riesgo la vida de los ciudadanos”.

La funcionaria recordó que desde el 1 de septiembre, fecha en que inició la reactivación, la administración municipal comunicó que hacia finales de ese mes habría un aumento en los contagios, pero que, hasta el momento no se ha salido de la capacidad.

“En este momento estamos reportando casos del final de septiembre, es un aumento esperado, realmente no desbordado. No se sale de la capacidad, entonces no nos ha alertado como tal ese aumento en el reporte”, expresó.

El aumento en el reporte

Andree Uribe explicó el proceso que lleva a cabo la administración municipal para asegurar que la curva se encuentra estable, tanto en nuevos casos positivos como en fallecimientos, pese a que los reportes del Instituto Nacional de Salud, aparentemente, mostrarían un aumento.

“Lo que hacemos es ir a mirar exactamente qué día fallecieron y lo sumamos a ese día. De la misma manera lo hacemos con los casos, entonces lo que tenemos es una foto, ese día, de lo que ha pasado en días anteriores y si no ha variado significativamente día a día, es entonces donde nosotros decimos: vamos en una curva estable que no se sale de lo proyectado. Los fallecimientos se tienen en cuenta el día en que fallecen, no en el día en que se reporta, porque el proceso para que lleguen el Gobierno Nacional y que ellos lo reporten es prolongado, es de algunos días”.

Además, aseguró que a Medellín le han cargado alrededor de 5 mil casos que no pertenecen a la ciudad y que, desde la Secretaría de Salud, están en el proceso de reubicación con el Instituto Nacional de Salud.

“Realmente, encontramos que es de otros municipios del área metropolitana, pero hemos encontrado de otros departamentos, de ciudades de otros departamentos, no es lo más usual, pero sí sucede y estamos tratando de hacer esa reubicación”.

La diferencia en las cifras de UCI entre Medellín y Antioquia

La secretaria se refirió a la diferencia en el número de camas UCI reportadas por el municipio y el departamento, pues mientras la alcaldía cuenta como disponibles 220 camas que aún están sin instalar y 178 destinadas para pacientes no COVID, además de 602 para la atención de pacientes COVID, la Gobernación solo cuenta las 602 destinadas para COVID.

“Nosotros le hacemos un seguimiento estricto a la ocupación por COVID, realmente hay una ocupación general, que coincidimos con el departamento que está en un 82%, pero de ese 82% el 35%, el día de hoy, está ocupado por COVID y esa es la cifra que hemos mantenido, entre 30 y 35% en las últimas tres semanas. Es decir, en el momento en que haya un aumento significativo que ponga en riesgo esa ocupación general, por diagnósticos por COVID, nosotros tomamos la decisión de activar esas otras camas que hacen parte del Plan Mil”.

Uribe aseguró que no se han requerido más camas de las que se han necesitado en las últimas tres semanas, porque la cifra no ha aumentado.