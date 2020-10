Alcalde de La Virginia, Risaralda, dio positivo para COVID-19

Luego de tener contacto cercano con una persona que fue diagnosticada con COVID-19, el alcalde de La Virginia, José Villada, se trasladó hasta la ciudad de Pereira para realizarse la prueba en un laboratorio privado y, en las últimas horas, dicha muestra resultó positiva.

Sin duda, el coronavirus no respeta edad, género o clase social; por lo que el mandatario pidió a los habitantes de su municipio que no bajen la guardia y que se sigan cuidando; además, aseguró que se encuentra en buenas condiciones de salud y que, por lo pronto, cumplirá con la cuarentena obligatoria en su vivienda mientras se recupera.

"Es lamentable porque me me he cuidado mucho y he seguido todos los protocolos de bioseguridad. Ya no queda más que esperar para recuperarme", dijo a través de sus redes sociales el mandatario local.

Con la confirmación del diagnóstico positivo del alcalde de La Virginia, ya son tres mandatarios municipales en Risaralda los que se han infectado de coronavirus; sin embargo, los alcaldes de Quinchía y Pueblo Rico ya le ganaron la batalla al COVID-19 al igual que el gobernador Víctor Manuel Tamayo.

