Fenómeno de El Niño agravaría crisis ganadera y dispararía precio de alimentos en el Caribe

Las alertas por la posible llegada antes del tiempo previsto del fenómeno de El Niño al país ya comienzan a sentirse en el Caribe colombiano. Ganaderos de la región advirtieron que la intensa sequía y las altas temperaturas están generando afectaciones sobre la producción agropecuaria y podrían terminar impactando directamente el precio de alimentos básicos como la leche y el queso.

La advertencia fue hecha por la Asociación de Ganaderos de la Costa Norte, Asoganorte, que alertó que cerca de 6.400 productores podrían verse afectados por la temporada seca en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico y Magdalena.

Según el gremio, alrededor del 80 % de los afectados corresponde a pequeños productores con menos de 50 reses, una condición que limita su capacidad para enfrentar una emergencia climática prolongada, explicaron.

Actualmente, se han intensificado las temperaturas en diferentes partes del país; puesto que, en distintas zonas de la región Caribe ya se reportan pastizales deteriorados, disminución de reservorios de agua y dificultades para alimentar al ganado debido a la intensidad de la ola de calor.

“El calor extremo nos está golpeando desde ahora y muchos campesinos no tuvieron tiempo suficiente para prepararse. Hay preocupación porque los animales empiezan a resentir la falta de agua y alimento”, aseguró Jorge Rodríguez, director ejecutivo de Asoganorte.

Productos con posible incremento: Leche y queso podrían subir hasta un 80 %

La preocupación del sector no solo se concentra en las pérdidas para productores. El impacto también podría sentirse directamente en el bolsillo de los consumidores.

Según las proyecciones entregadas por Asoganorte, productos derivados de la ganadería como la leche y el queso podrían aumentar entre un 50 % y un 80 % si las condiciones climáticas continúan subiendo durante los próximos meses.

Los productores aseguran que los altos costos de suplementos alimenticios, concentrados y sales mineralizadas están golpeando especialmente a pequeños y medianos ganaderos, mientras muchos animales ya presentan pérdida de peso por la falta de alimento y agua.

En departamentos como Atlántico y Magdalena, la situación preocupa en este caso en municipios del sur de la región, donde los reservorios han disminuido considerablemente por la falta de lluvias.

Piden medidas urgentes ante posible llegada de El Niño

La alerta del sector ganadero se conoce pocos días después de que el Ideam, MinAmbiente y la UNGRD advirtieran un aumento en la probabilidad de consolidación del fenómeno de El Niño en Colombia, que ya alcanza el 82 % para este trimeste de mayo a julio.

Ante ello, Asoganorte pidió apoyo urgente del Gobierno Nacional, gobernaciones y alcaldías para garantizar acceso a agua, asistencia técnica y programas de alimentación animal en las zonas más vulnerables.

El gremio también hizo un llamado a evitar quemas en fincas y potreros para prevenir incendios forestales durante la temporada seca, mientras expertos advierten que fenómenos climáticos como El Niño serán cada vez más intensos y frecuentes en Colombia por efectos de la crisis climática.