La CAR alerta por aumento de fauna silvestre en zonas urbanas de Sabana Centro

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), reportó un aumento en la presencia de fauna silvestre en entornos urbanos de Sabana Centro durante el primer trimestre de 2026.

De acuerdo con el balance presentado por la entidad, enero y febrero registraron 17 ingresos de fauna silvestre cada mes, mientras que en marzo la cifra subió a 19 casos.

En total, 53 animales entre aves, reptiles y mamíferos fueron atendidos por las autoridades ambientales tras ser rescatados, incautados o entregados voluntariamente.

Entre las especies más atendidas se encuentran loros, reptiles y pequeños mamíferos que aparecieron en viviendas, vías y sectores urbanos de municipios de la región.

La CAR explicó que este incremento está relacionado con diferentes factores, entre ellos la pérdida de hábitat natural, las colisiones contra estructuras y vehículos, así como la expansión de zonas urbanas hacia áreas donde habitan estas especies.

Además de los rescates, la entidad destacó que 38 animales lograron completar procesos de rehabilitación y fueron liberados nuevamente en su entorno natural. El trabajo fue realizado por profesionales del Centro de Atención y Valoración (CAV) y la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (URRAS).

Mauricio Garzón, director regional de la CAR Sabana Centro, hizo un llamado a proteger la fauna silvestre y evitar prácticas como la tenencia ilegal de animales. “Reiteramos el llamado a la ciudadanía a proteger la fauna silvestre y a promover acciones que contribuyan a su conservación”, afirmó.

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La entidad insiste en que fortalecer la conservación de ecosistemas y reducir la invasión de hábitats naturales será clave para disminuir estos casos en los próximos meses.