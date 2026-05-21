UNGRD lanzará plataforma nacional con información en tiempo real sobre emergencias y riesgos

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció el lanzamiento del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNIGRD), una plataforma digital que permitirá consultar información en tiempo real sobre emergencias y zonas de riesgo en todo el país.

La herramienta fue presentada durante la Plataforma Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 2026, un encuentro que reúne en Bogotá a más de 1.600 expertos, autoridades y representantes de 19 países para discutir cómo enfrentar los efectos del cambio climático y fortalecer la prevención de desastres.

El nuevo sistema integrará datos que hasta ahora estaban dispersos entre distintas entidades.

A través de un único portal, ciudadanos, alcaldías, gobernaciones y organismos de socorro podrán acceder a históricos de emergencias, mapas de amenazas naturales y registros de inversiones realizadas en prevención y atención de riesgos.

¿Por qué se creó?

Según la UNGRD, el lanzamiento de esta plataforma busca cerrar un atraso de más de 14 años en materia de acceso y organización de información sobre gestión del riesgo en Colombia.

Esto significa que las autoridades podrán tener una visión más clara y rápida de lo que ocurre en los territorios durante una emergencia. Además, facilitará la toma de decisiones en situaciones como inundaciones, incendios forestales, deslizamientos o sequías.

La plataforma también permitirá hacer seguimiento a las inversiones que realizan las regiones para prevenir desastres, un aspecto clave en el país donde miles de personas viven en zonas vulnerables a fenómenos naturales.

Cabe recordar que en los últimos meses, hubo temporadas de lluvias intensas, incendios forestales y altas temperaturas han provocado emergencias en distintas regiones del país, afectando viviendas, vías y actividades económicas.

Además del lanzamiento del SNIGRD, el Gobierno confirmó la adhesión de Colombia a la iniciativa internacional “Alertas Tempranas para Todos”, impulsada por Naciones Unidas.

Como parte de este proceso, se anunciaron inversiones superiores a $63.000 millones para fortalecer los Sistemas de Alerta Temprana en diferentes departamentos.

Actualmente, el país cuenta con nueve sistemas de alerta en funcionamiento y otros 37 se encuentran en desarrollo. Entre los proyectos priorizados están el sistema de alerta por tsunami en Tumaco, Nariño, y el monitoreo de avenidas torrenciales en Mocoa, Putumayo, dos territorios históricamente golpeados por desastres naturales.

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Durante el encuentro, las autoridades también analizarán las posibles afectaciones asociadas a la llegada del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre del año. El objetivo es definir medidas anticipadas que permitan reducir riesgos y preparar a las comunidades frente a posibles emergencias.