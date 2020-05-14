Hay tres casos activos de COVID-19 en Santander

Bucaramanga

El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, reportó que tres personas lograron recuperarse tras resultar contagiadas con COVID-19. Entre los casos se destaca el de un niño de tres años de edad, único menor con el virus en el departamento.

"Amanecimos con buenas noticias tenemos tres nuevas personas recuperadas, se trata de un niño, y dos hombres de 34 y 61 años en Bucaramanga y Piedecuesta, respectivamente", dijo el gobernador.

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Precisamente el alcalde de Piedecuesta, Mario José Carvajal, había anunciando que su municipio estaba libre del virus, luego de que el único paciente contagiado se recuperara.

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Esto significa que solo hay tres casos activos en Santander, para el total de 42, reportados por el Ministerio de Salud.

Tres personas han fallecido a causa del Coronavirus en el departamento.