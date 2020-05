Alcaldía denunció mal uso de dinero girado a asilos

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas confirmó la supuesta utilización irregular de dineros girados a asilos como el San Rafael para la atención de adultos mayores en estado de desprotección.

En las redes sociales el alcalde aseguró: “No permitiremos que personas sin escrúpulos se aprovechen de ellos (ancianos) para obtener beneficios económicos personales. Eso no se vale. Con la dignidad humana no se juega. Respeten”.

La secretaria de Desarrollo Social, Natalia Durán aseguró que de las 235 personas que fueron inscritas para ser beneficiarias de la estampilla pro adulto mayor, 16 eran ancianos que ya habían fallecido.

Así las cosas, el supuesto cobro indebido por estas personas que ya no reciben el beneficio asciende a los 9 millones de pesos.

También reiteró que apoyan a “a todas las instituciones que cuiden a nuestros adultos mayores”. La secretaría de Desarrollo denunció ante la fiscalía un supuesto carrusel de cupos; cobraban por la atención de ancianos fallecidos.