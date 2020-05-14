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11 ago 2026 Actualizado 00:13

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En época de cuarentena aparecen hormigas culonas

En varios sectores del área metropolitana de Bucaramanga se reporta que en horas de la madrugada muchos se levantaron a recolectar el insecto.

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La hormiga culona que generalmente sale en la temporada de semana Santa en esta oportunidad en plena temporada de cuarentena salió en el mes de mayo en la primera quincena donde muchas personas en horas de la madrugada que estaban durmiendo se enteraron de la llegada de estos insectos.

La comunidad emocionada salió  a recoger estos animales en el barrio Fontana de Bucaramanga.

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 A las personas se les olvidó que había cuarentena y toque de queda para recolectar este animal insignia de la región. 

También se reportan hormigas culonas en los alrededores del barrio Diamante,  Provenza , Girón,  Villa de San Juan y el sector de la carrera 26.

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Los santandereanos consideran que están saliendo en estos días porque inició la temporada de lluvias. 

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