En época de cuarentena aparecen hormigas culonas

Bucaramanga

La hormiga culona que generalmente sale en la temporada de semana Santa en esta oportunidad en plena temporada de cuarentena salió en el mes de mayo en la primera quincena donde muchas personas en horas de la madrugada que estaban durmiendo se enteraron de la llegada de estos insectos.

La comunidad emocionada salió a recoger estos animales en el barrio Fontana de Bucaramanga.

Alcaldía denunció mal uso de dinero girado a asilos

A las personas se les olvidó que había cuarentena y toque de queda para recolectar este animal insignia de la región.

También se reportan hormigas culonas en los alrededores del barrio Diamante, Provenza , Girón, Villa de San Juan y el sector de la carrera 26.

Para registrarse en hoteles de Barranca hay que tener examen de COVID-19

Los santandereanos consideran que están saliendo en estos días porque inició la temporada de lluvias.