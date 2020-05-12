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11 ago 2026 Actualizado 00:13

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VIDEO: Nuevas protestas por falta de ayudas

Dos comunas: la 9 y la 17 denuncian que a esta fecha, la Alcaldía de Bucaramanga no les ha entregado mercados.

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En dos sectores de Bucaramanga se anuncian protestas por la falta de ayudas de parte de la Alcaldía. Uno de esas zonas es la comuna 9, en donde pese a que ya se repartieron ayudas, presidentes de juntas aseguran que solo se hizo a una parte del barrio y quedaron varios en donde vive población vulnerable, sin mercados.

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Sebastián Méndez, presidente del barrio las casitas, dijo que por mencionar algunos de estos sectores sin ayudas son Nueva Granada y la Pedregosa, en donde la gente está muy juiciosa acatando el aislamiento, pero dado que no llegan las ayudas les tocó salir.

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"El señor alcalde vino y entregó mercados en solo cinco barrios, pero resulta que la comuna 9 está formada por 18 barrios. Hay familias vulnerables que no han tenido ningún tipo de ayuda", dijo Méndez.

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También hay molestias en el barrio Mutis y la comuna 17, en donde aseguran tampoco han recibido visita de la Alcaldía y la están requiriendo con urgencia.

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