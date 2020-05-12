VIDEO: Nuevas protestas por falta de ayudas
Dos comunas: la 9 y la 17 denuncian que a esta fecha, la Alcaldía de Bucaramanga no les ha entregado mercados.
Bucaramanga
En dos sectores de Bucaramanga se anuncian protestas por la falta de ayudas de parte de la Alcaldía. Uno de esas zonas es la comuna 9, en donde pese a que ya se repartieron ayudas, presidentes de juntas aseguran que solo se hizo a una parte del barrio y quedaron varios en donde vive población vulnerable, sin mercados.
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Sebastián Méndez, presidente del barrio las casitas, dijo que por mencionar algunos de estos sectores sin ayudas son Nueva Granada y la Pedregosa, en donde la gente está muy juiciosa acatando el aislamiento, pero dado que no llegan las ayudas les tocó salir.
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"El señor alcalde vino y entregó mercados en solo cinco barrios, pero resulta que la comuna 9 está formada por 18 barrios. Hay familias vulnerables que no han tenido ningún tipo de ayuda", dijo Méndez.
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También hay molestias en el barrio Mutis y la comuna 17, en donde aseguran tampoco han recibido visita de la Alcaldía y la están requiriendo con urgencia.