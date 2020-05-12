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11 ago 2026 Actualizado 00:13

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DENUNCIA

VIDEO: Hombre con COVID-19 ingresó a Barrancabermeja

La denuncia fue hecha por el alcalde Alfonso Eljach.

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El alcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach denunció que un hombre positivo para coronavirus que venía desde Bogotá ingresó al puerto petrolero sin que él ni la empresa para la que labora tuvieran permiso de entrar. 

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Aseguró que este hombre no pasó por los debidos protocolos de bioseguridad y "este caso transgrede los protocolos decretados para las empresas y sus contratistas. Debieron ir a la Secretaría de Gobierno y hacer todos los procedimientos y pasadas las 48 horas esperar a que se le autorice la entrada".

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El alcalde indicó que ya instauró la denuncia ante la Fiscalía para que se investigue a la empresa y el ciudadano que violaron las medidas de seguridad.

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