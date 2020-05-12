Este lunes llegaron 5 mil pruebas rápidas

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Bucaramanga

A Santander llegaron hoy 5 mil pruebas rápidas de las 80 mil que se esperaban recibir.

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Javier Villamizar, secretario de Salud del departamento indicó que a pesar de la pequeña cantidad de pruebas, se va a priorizar la población e iniciar, a más tardar el jueves, las muestras a los adultos mayores, personal médico, a los trabajadores de la construcción y otros sectores productivos que reactivaron labores en esta semana.

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El secretario explicó que aún existe la precaución de una posible escasez de reactivos, sin embargo, ya fueron solicitados al Instituto Nacional de Salud.

A la fecha Santander cuenta con 87 pruebas de COVID- 19 represadas en los tres laboratorios habilitados en el departamento.

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Cabe resalta que gracias a una alianza entre la gobernación, gremios económicos y sector de la salud se logró invertir en estas pruebas rápidas cerca de $1800 millones de pesos. Los resultados de estas pruebas rápidas se entregarán en 24 horas y posteriormente enviadas al INS.