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Bucaramanga

Miembros del Sindicato de Educadores de Santander denunciaron a Caracol Radio que la alcaldía de Girón quiere por medio del Plan de Desarrollo privatizar dos colegios más del municipio.

Según lo explicó el docente Mauricio Martínez, la administración quiere entregar el funcionamiento y contratación de maestros a un tercero.

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En Girón el megacolegio Nuestra Señora de Belén está operada bajo las directrices de Fe y Alegría que maneja varias instituciones en el país.

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"El señor alcalde pretende a través de oferentes contratar docentes, si esa función la debe prestar la administración. En una carrera loca, el concejo va a extraordinaria de manera presencial, hecho que nos deja sin tener voz ni voto para oponernos a semejante atropello con los docentes. Quieren privatizar el megacolegio Gabriel García Márquez y Puerto Madero" agregó el maestro.

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Alcaldía niega privatizar instituciones educativas

La Secretaría de Educación de Girón respondió a estas denuncias y explicó que es falso que se vayan a privatizar estas instituciones en la medida en que se está viviendo una problemática por la falta de maestros.

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Juan José Gómez, jefe de esta cartera aseguró que "sí, Nuestra Señora de Belén se encuentra contratado bajo la figura de prestación de servicio educativo con Fe y Alegría por la falta de docentes. Pero es que no se puede hablar de privatización toda vez que la planta de maestros se va a mantener. Solo que se va a contratar con de una manera diferente porque debemos garantizar la educación de los 25 mil estudiantes que tenemos en Girón".

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La Secretaría de Educación ya pidió al Ministerio de Educación la ampliación de docentes; en la actualidad y en un futuro cercano esto no va a ocurrir. Indicó el secretario.

Girón cuenta con 951 docentes y hay una sobrepoblación de 2 mil estudiantes.