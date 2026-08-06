Asesinan a cabo del INPEC en atentado sicarial en Santander

El inspector del Inpec Efraín Quesada Urrego fue asesinado este jueves 6 de agosto, tras ser atacado a disparos cuando se dirigía a iniciar su jornada laboral en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander.

La información fue confirmada por el presidente del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios de Colombia, Yerson Zambrano, quien relató en Caracol Radio que el funcionario fue interceptado por hombres que se movilizaban en motocicleta cuando estaba a pocos metros del establecimiento penitenciario. Aunque fue trasladado a un centro asistencial y se promovió una jornada para conseguir donantes de sangre, murió debido a la gravedad de las heridas.

Quesada Urrego tenía más de 30 años de servicio en el Inpec y era el encargado de una de las compañías de seguridad de la cárcel de Palogordo, responsable de coordinar labores de custodia y vigilancia dentro del penal.

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Aunque aseguró que el inspector no había recibido amenazas directas, el dirigente sindical sostuvo que el crimen ocurre en medio de un contexto de alto riesgo advertido previamente por la Defensoría del Pueblo mediante la Alerta Temprana 015, en la que se advertía sobre posibles atentados contra el personal penitenciario debido a la presencia de estructuras criminales recluidas en la cárcel de Palogordo.

“Se cumplió la advertencia y la omisión de esta alerta cobró la vida del inspector Quesada Urrego”, afirmó Zambrano, quien señaló que el sindicato había informado sobre amenazas a través de panfletos, llamadas, videos y mensajes en redes sociales dirigidos contra funcionarios del Inpec.

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El líder sindical recordó además que el pasado 10 de julio fue hallada una granada en uno de los accesos a la penitenciaría y que meses atrás también se registró un atentado contra directivos del establecimiento, ataque que, según dijo, fue frustrado gracias a la reacción de un funcionario de la guardia.

Zambrano explicó que la compañía de seguridad que integraba Quesada Urrego tiene la responsabilidad de custodiar el 100% de los puestos de servicio del penal, reiterando que el inspector fue atacado cuando ingresaba a recibir su turno de trabajo.

Tras confirmarse su muerte, el sindicato de trabajadores penitenciarios exigió que las autoridades esclarezcan el crimen y capturen a los responsables de este nuevo ataque contra un funcionario del sistema carcelario.