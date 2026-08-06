Tras cuatro días de emergencia, fue apagado el incendio forestal en Charta, Santander

Después de cuatro días de labores, los organismos de socorro lograron apagar el incendio forestal que afectó el municipio de Charta, en Santander.

La emergencia fue superada en la tarde de ayer, miércoles 05 de agosto, tras un trabajo conjunto entre bomberos, comunidad y diferentes entidades de gestión del riesgo.

“Gracias a Dios se pudo dar por liquidado el incendio. Fue un trabajo articulado entre los cuerpos de bomberos, la comunidad y todas las entidades que apoyaron esta emergencia”, aseguró Óscar Durán, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Matanza.

La emergencia comenzó el sábado 1 de agosto. Durante la atención del incendio, la aeronave enviada por el Gobierno Nacional no pudo hacer las primeras descargas por la poca visibilidad que provocaban la neblina y el humo.

Despues, cuando mejoraron las condiciones climáticas, la aeronave logró intervenir y apoyar el trabajo que desde tierra adelantaban los organismos de socorro.

Para llevar el agua hasta la parte alta de la montaña, los bomberos montaron un equipo operativo con carrotanques, motobombas, piscinas portátiles y más de tres kilómetros de manguera, una estrategia que permitió mantener el suministro de agua en un terreno de difícil acceso.

En la atención de la emergencia participaron bomberos de Suratá, Vetas, Tona, Matanza, Rionegro, Piedecuesta y Bucaramanga, además de la Defensa Civil, la comunidad, la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y la Administración Municipal de Charta.

Según el comandante Durán, más de 70 personas trabajaron durante varios días para controlar el incendio.

De manera preliminar, los organismos de socorro estiman que el fuego afectó entre 120 y 130 hectáreas de bosque de pino, eucalipto y vegetación propia de la zona. Sin embargo, la cifra definitiva será establecida por las autoridades ambientales una vez concluyan las evaluaciones técnicas.

Aunque el incendio ya fue apagado, el comandante explicó que la recuperación del ecosistema tomará varios años. Recordó que hace seis o siete años se registró otro incendio en el mismo sector y que la vegetación apenas empezaba a recuperarse cuando ocurrió esta nueva emergencia.

Finalmente, indicó que en la zona pueden permanecer algunos troncos humeando, pero aclaró que fueron revisados los puntos calientes y que, por ahora, no existe riesgo de que el incendio vuelva a propagarse.