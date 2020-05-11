Por reactivación económica amplían rutas para buses urbanos

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Bucaramanga

Teniendo en cuenta que esta semana se reactivan más de 10 sectores productivos, el Área Metropolitana de Bucaramanga amplió a las 47 rutas del Transporte Público Colectivo –TPC- para atender la demanda de pasajeros y que por cada bus no se supere el 35% de la capacidad.

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Luis Fernando Sánchez, gerente de Cotrausan, indicó que habrá menos flotas operando para evitar el sobrecupo.

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También hizo un llamado a la alcaldía para que se controle la piratería, pues, hay mototaxismo, taxis colectivos y vehículos particulares transportando gente, actividad que está restringida durante esta cuarentena nacional.