Por reactivación económica amplían rutas para buses urbanos
En Bucaramanga y su área metropolitana están habilitadas 47 rutas para que el transporte no supere el 35% de capacidad.
Bucaramanga
Teniendo en cuenta que esta semana se reactivan más de 10 sectores productivos, el Área Metropolitana de Bucaramanga amplió a las 47 rutas del Transporte Público Colectivo –TPC- para atender la demanda de pasajeros y que por cada bus no se supere el 35% de la capacidad.
Le puede interesar: VIDEO: Concejal le 'dio correa' a jóvenes que violaban cuarentena
Luis Fernando Sánchez, gerente de Cotrausan, indicó que habrá menos flotas operando para evitar el sobrecupo.
Lea también: Con tutela logró que conjunto lo dejara entrar a casa de su mamá
También hizo un llamado a la alcaldía para que se controle la piratería, pues, hay mototaxismo, taxis colectivos y vehículos particulares transportando gente, actividad que está restringida durante esta cuarentena nacional.