MinAmbiente dejó en firme las áreas de reserva en el páramo de Santurbán

Bucaramanga

El ministerio de ambiente dejó en firme las áreas de reserva definitiva en la zona baja del páramo de Santurbán, una decisión que según organizaciones ambientales estaría impidiendo el desarrollo de proyectos mineros de empresas internacionales en ese ecosistema estratégico.

Además, esta cartera también confirmó la permanencia de las áreas de reserva temporal hasta el año 2029, periodo durante el cual se realizarán estudios técnicos que servirán de base para futuras decisiones relacionadas con la protección del páramo.

Desde el comité para la defensa del agua y del páramo de Santurbán celebraron esta determinación y aseguran que se trata de un logro alcanzado tras 17 años de movilizaciones sociales y de acciones jurídicas, impulsadas por ciudadanos.

Dicen también que esta decisión representa un avance para la protección de una de las principales fuentes hídricas del nororiente colombiano y se está cerrando la posibilidad de qué se desarrolle un proyecto de minería a gran escala en esta zona.

“Lo que habíamos pedido durante 17 años como movilización social y acciones jurídicas se concreta el día de hoy porque el Ministerio de Ambiente deja en firme las áreas de reserva definitiva, pero además deja en firme el resto de hectáreas de las áreas de reserva temporales hasta el 2029 ”, indicó Mayerly López, del comité para la defensa del agua.

Dijo también Mayerly López que el siguiente paso es que se debe enfocar en fortalecer la inversión social en la provincia de Soto Norte, esto con el propósito de brindar soluciones a las comunidades que históricamente han dependido de la actividad minera.

Enfatizó en que se debe impulsar alternativas económicas, compatibles con la conservación del páramo y también la protección de las fuentes hídricas que abastecen de agua a millones de personas, no solamente en la provincia, sino también en otras zonas del departamento de Santander.