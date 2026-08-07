Gobernación de Santander ofreció recompensa de $50 millones tras asesinato de guardia del Inpec

Bucaramanga

La Gobernación de Santander anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato de un funcionario del Inpec. Crimen que ha generado rechazo por parte de las autoridades departamentales y motivó la realización de un consejo extraordinario de seguridad.

El secretario del Interior de Santander, el general Óscar Hernández, calificó el homicidio como un ataque directo en contra de un servidor público que se dirigía a cumplir con sus labores en el establecimiento penitenciario de Palogordo en el municipio de Girón. Tras este hecho, la administración departamental solicitó el apoyo de la Policía Nacional, el Ejército, el CTI de la Fiscalía y demás organismos de investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los responsables.

“Ofrecemos una recompensa hasta de 50 millones de pesos a los ciudadanos que nos den información y logre la captura con esa información para que nosotros podamos presentar ante la justicia a estas personas que le quitaron la vida a nuestro integrante del Inpec”, dijo el secretario.

La gobernación lideró un consejo extraordinario de seguridad con la participación de las autoridades competentes, eso con el propósito de coordinar acciones que permitan fortalecer la seguridad, avanzar en la investigación y prevenir nuevos hechos de violencia. Hernández, aseguró que también se mantiene la articulación con la defensoría del pueblo para garantizar el acompañamiento institucional.

Dijo también el secretario que las autoridades no descartan que ese crimen esté relacionado con acciones intimidatorias de estructuras de delincuencia común, organizada en contra del personal penitenciario, por lo que se reforzarán las medidas de seguridad en el departamento y especialmente alrededor de la cárcel de Girón.

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