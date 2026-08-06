Santander declaró alerta amarilla hospitalaria por la posesión presidencial

La Secretaría de Salud de Barrancabermeja declaró la alerta amarilla hospitalaria en toda la red de salud del distrito con motivo de la posesión presidencial de este 7 de agosto.

La medida comenzará a regir desde las 6:00 de la tarde de este jueves 6 de agosto y se extenderá hasta las 6:00 de la tarde del lunes 10 de agosto.

“Con el fin de garantizar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pueda presentarse antes, durante y después de los actos de posesión presidencial, se declara la alerta amarilla para la red hospitalaria”, señala la circular firmada por Milagros Jiménez, secretaria de Salud de Barrancabermeja.

Con esta declaratoria, los hospitales y clínicas, tanto públicos como privados, deberán activar sus planes de emergencia y contingencia para estar preparados ante cualquier eventualidad.

Durante la alerta, el CRUE monitoreará permanentemente la capacidad de atención de la red hospitalaria y coordinará la respuesta ante cualquier emergencia. Además, las IPS deberán garantizar la atención de urgencias y reportar de inmediato cualquier situación que afecte la prestación del servicio.

La entidad aclaró que, si las condiciones lo requieren, el Distrito podrá elevar el nivel de alerta hospitalaria de acuerdo con la evaluación del riesgo que realicen las autoridades.