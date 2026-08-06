Posesión presidencial: Girón y Piedecuesta tendrán ley seca; Floridablanca, no

Bucaramanga

En el área metropolitana de Bucaramanga, las alcaldías ya tomaron medidas preventivas ante cualquier alteración al orden público que se pueda presentar antes, durante y después del acto de posesión de Abelardo De la Espriella como presidente de Colombia.

En Piedecuesta, Girón y Bucaramanga habrá ley seca desde este jueves a las 6 de la tarde hasta el próximo sábado a las 6 de la mañana; Floridablanca no adoptó esta restricción.

Andrés Ardila, secretario del Interior de Floridablanca, indicó que “para la tranquilidad de los empresarios florideños, no vamos a tener ley seca en el municipio, pero sí vamos a garantizar la seguridad y el orden en el mismo. Vamos a realizar diferentes controles permanentes en todos los sitios de rumba de nuestra ciudad para garantizar la tranquilidad de ustedes”.

Entre las restricciones que aplican para los cuatro municipios está la de la circulación de vehículos con escombros, mudanzas, el vuelo de drones y el uso de pólvora.

Además, está vigente la restricción para el porte de armas de fuego en toda la jurisdicción de la Quinta Brigada.

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