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Imputarán cargos a las AUC por 309 hechos en el Magdalena Medio

Bucaramanga

La Fiscalía General de la Nación adelanta la imputación y solicitud de medida de aseguramiento en contra de 8 postulados del Bloque de Autodefensas de Colombia del Magdalena Medio de Henry y Gonzalo Pérez.

El ente acusador presentó esta diligencia ante el Tribunal de Justicia y Paz de Santander. Proceso que terminará el próximo jueves 14 de mayo.

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Entre los delitos por los cuáles se les acusa están el de homicidio, desaparición y desplazamiento forzado, entre otros, por 309 hechos delictivos ocurridos entre enero de 1982 y enero de 1994.

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Los hechos se relacionan, en otros casos con las masacres de San Roque (Antioquia), ocurrida el 28 de febrero de 1989; y la de la vereda Palmares del municipio de Yacopi (Cundinamarca), ocurrida el 6 de abril de 1987.

En estos sucesos de violencia ocurridos en el Magdalena Medio se estima que por lo menos 650 hay víctimas en los departamentos de Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Caldas.

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Entre los postulados se encuentran los comandantes de este bloque: Ramiro Vanoy Murillo, Iván Roberto Duque Gaviria y Ramón Isaza Arango.