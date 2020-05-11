Entregan mercados en reemplazo de refrigerios del PAE

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Bucaramanga

Y de una manera diferente la secretaría de Educación comenzó la entrega del PAE del mes de mayo en los 82 municipios no certificados de Santander.

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Los operadores tendrán en esta oportunidad que entregar a las 124 mil familias de estudiantes un mercado en reemplazo del refrigerio normal del programa.

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Este paquete alimentario tendrá un valor de un poco más de 69 mil pesos y deberá llevar alimentos básicos como leche, arroz, harina, arveja, frijol, huevos, panela chocolate, aceite. Toda esta selección hace parte de una minuta establecida por el ministerio de Educación para la entrega del PAE.

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La secretaria María Eugenia Triana explicó que esta semana se inicio la entrega de los mercados en más de 2.271 colegios públicos de Santander que están ubicados tanto en zonas urbanas como en que aquellas apartadas de la ciudad.