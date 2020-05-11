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11 ago 2026 Actualizado 00:13

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VIDEO: Concejal le 'dio correa' a jóvenes que violaban cuarentena

El hecho se presentó en el municipio de Girón.

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En video quedó registrado el momento en el que el concejal del municipio de GirónRodolfo Rangel le da unos correazos a un joven quien en compañía de un grupo de amigos estaban violando la cuarentena. 

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Según el concejal, en el barrio El Palenque, donde vive, estos jóvenes estaban por fuera de sus casas en sus motocicletas haciendo acrobacias desacatando la medida, sin contar que algunos estaban aglomerados y sin tapabocas.

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"Yo vi esto y llamé a la Policía, pero no me contestó. La moto estaba sin farolas; yo paso en mi carro y me alcanzan a insultar. Les quito las llaves y las boto a un lado. En ese momento se vienen como seis jóvenes con cuchillos. Mi reacción en defensa fue coger la correa y le di a uno solo un correazo".  

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El concejal asegura que el padre de uno de los jóvenes llegó al sitio y fue allí donde las cosas se calmaron, sin embargo, denunció que en ese barrio hace falta mucho control debido a que es pan de cada día ver ese tipo de situaciones que van en contra de las normas sanitarias contra el COVID-19.

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