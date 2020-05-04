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11 ago 2026 Actualizado 00:23

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Los 6 proyectos más importantes planteados por el alcalde Cárdenas

El plan de desarrollo que estudiará el concejo de Bucaramanga demanda una inversión de $3 billones.

Plan de Desarrollo vale $3 billones

Plan de Desarrollo vale $3 billones

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Los recursos de Bucaramanga se verán menguados porque la mayor parte del presupuesto debió dedicarse a atender la emergencia por el coronavirus; además, el gobierno local prevee una disminución en los recaudos de los impuestos locales porque la comunidad y los empresarios no tuvieron forma de trabajar durante la cuarentena. Sin embargo, en el plan de desarrollo, presentado al concejo figuran proyectos tasados en $3 billones.

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El plan plurianual de inversiones del gobierno de Juan Carlos Cárdenas para los próximos años tiene 5 líneas estratégicas, la más ambiciosa, la que se denomina "Bucaramanga equitativa e incluyente" para atender los sectores de educación, salud, vivienda, deporte y cultura que demanda una inversión de $2.3 billones.

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Los 6 proyectos estratégicos, a los cuales apuntará el gobierno del alcalde Juan Carlos Cárdenas Rey son:

*Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, Ptar del norte de Bucaramanga. Las obras están valoradas en $15 mil millones.

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*Reactivación económica luego de la emergencia por el COVID-19 y atención de empresas afectadas: $26 mil millones.

*Bucaramanga Ciudad Inteligente y Segura: adopción de nuevas tecnologías en diferentes planos. $122 mil millones.

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*Sistema de transporte multimodal e integrado: $25 mil millones.

*Recuperación del espacio público y acceso a parques, escenarios deportivos, plazoletas y andenes: $28 mil millones.

*Diseño de infraestructura proyectada al cambio climático y la calidad de vida: $15 mil millones.

El plan de desarrollo será debatido en las sesiones ordinarias del concejo de Bucaramanga durante mayo.

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