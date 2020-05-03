Bucaramanga

Una santandereana radicada hace varios años en España, María Nubia Salazar Forero, superó el coronavirus tras permanecer durante 33 días de coma inducido. En primer término, su caso fue un falso negativo, es decir la prueba que le aplicaron tuvo errores motivo por lo cual fue enviada a casa.

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En entrevista con Caracol Radio, María Nubia reveló que al otro día se sintió peor; estaba ahogada y debió volver al hospital de Torrevieja, en la provincia de Alicante, comunidad Valenciana. "A esta mujer le quedan muy pocos minutos de vida porque tiene apena 3% de oxígeno en la sangre", dijo un paramédico cuando la recogieron en ambulancia.

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Una vez en la UCI le indujeron un coma; al día 33 despertó. Durante ese tiempo le hicieron una traqueotomía y otros procdeimientos. Presentó anemia, "pero luché y lo mío es un auténtico milagro", aseguró María Nubia.

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"Mi madre era muy devota de la Virgen de la Salud. Toda mi familia oró y he recibido la bendición de Dios", advierte. El director de la UCI le dijo cuando despertó su evolución favorable era la mayor alegría de su vida. Ahora en casa se encuentra en rehabiilitación pues tienen paralizado el brazo izquierdo.

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Desde su apartamento, frente al mar Mediterráneo recuerda a su natal San Gil y pide a las autoridades de Santander que impidan el cierre de la sala UCI del hospital del Socorro.

