VIDEO: Alcalde visitará zona industrial en inicio de Bucaramanga/24 horas

Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey aseguró que 71 empresas de la ciudad podrían trabajar entre 16 y 24 horas, como manera de evitar que haya congestiones en las calles y en los buses del sistema masivo de transportes, Metrolínea.

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El dato fue revelado horas antes del inicio formal de actividades del sector de la construcción y del registro de las empresas del ramo de las manufacturas dentro del proceso de apertura económica gradual planteado por el gobierno nacional para este lunes 4 de mayo.

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En sus redes sociales, el alcalde dijo que el 4.3% de las empresas están listas para la reactivación 24 horas. "Debemos duplicar ese número", afirmó. Anunció que este lunes estará en la zona industrial de Bucaramanga visitando las primeras empresas que inician este tipo de operaciones.

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El alcalde sostiene que con una ciudad abierta las 24 horas "no vamos a saturar el sistema de transporte masivo, Metrolínea, en horas pico; tendremos más oportunidades de empleo y condiciones más seguras en las empresas y almacenes".

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