Bucaramanga

El reporte de la policía revela que, en las escaleras de la Cantera de Piedecuesta, se presenta el homicidio con arma de fuego de Dairon Estiven Maldonado Villamizar de 25 años.

Se conoció que esta persona trabajaba y el crimen fue cometido por un sujeto que eta plenamente identificado y quien emprendió la huida del sitio.

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Los móviles estarían relacionados con el consumo y tráfico de estupefacientes.

También se conoció el asesinato de un hombre en la manzana 38 de Villa Rosa Norte, al Norte de Bucaramanga, donde fue hallado en unas escaleras peatonal, un cuerpo sin vida, sexo masculino, aproximadamente 25 años de una persona que no ha sido identificada.

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Esta persona presenta un impacto por arma de fuego y los móviles no están claros para las autoridades.