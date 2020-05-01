A partir del lunes 4 de mayo la actividad física será por género

Bucaramanga

El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, siguiendo con los lineamientos del Gobierno Nacional y acogiendo la medida del artículo 37 del Decreto presidencial N°593 del 24 de abril de 2020, implementó para el departamento el Decreto No. 235 de 2020, el cual ordena:

Autorizar prácticas de ejercicios y actividad física al aire libre en todo el territorio santandereano, para personas que se encuentren en el rango de 18 a 60 años. La medida regirá a partir de las 0:00 del 27 de abril e irá hasta las 11:59 p.m. del 10 de mayo de 2020.

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Estas son algunas de las normas más importantes a tener en cuenta:

1. Las actividades podrán realizarse en un radio de un kilómetro del domicilio.

2. Con el fin de evitar aglomeraciones, se ha establecido el sistema de rotación semanal por género, el cual funcionará de la siguiente manera: de lunes a viernes, tomando el día 27 de abril, como el inicio de la primera semana, el género femenino podrá salir tres días y el masculinos dos.

Para la próxima semana, a partir del 04 de mayo de 2020, se invertirán los roles e iniciarán las personas del género masculino. Aquellas poblacionales transgénero lo harán de acuerdo al género con el que se identifiquen.

3. El tiempo máximo permitido para la realización de actividad física es de una (1) hora. En el horario comprendido entre las 5:00 a.m. y las 8:00 a.m.

4. Las prácticas permitidas son caminar, correr, montar en bicicleta (no rutas mayores de 1 km) del lugar de su residencia.

5. Las actividades al aire libre se practicarán de manera individual. No está permitido el ejercicio grupal.

6. Solo se autoriza la práctica recreativa, más no de alto rendimiento ni competitivo.

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Sitios públicos y establecimientos privados:

1. No se habilitarán canchas, parques deportivos o biosaludables, gimnasios y escuelas de formación.

El gobierno de Siempre Santander con esta medida busca evitar el sedentarismo y los problemas de salud mental que puede ocasionar el aislamiento. El Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander (Indersantander), recomienda a la ciudadanía llevar un kit de autocuidado con hidratación, toalla y gel antibacterial.