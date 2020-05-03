Bucaramanga

José Luis Cristancho, técnico en computadores, aseguró que los problemas se iniciaron cuando una cliente no le pagó por el arreglo de un computador. Como no lograba la devolución del aparato, la mujer contó el caso a un policía.

Fue entonces cuando miembros de la institución fueron hasta la casa de Cristancho, en el barrio Lagos II y le impusieron un comparendo.

Ahora el técnico pide a la Policía, a la Fiscalía y a la Procuraduría investigar este caso ya que considera que se cometió una injusticia.

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El señor Cristancho le dijo a Caracol Radio que por la cuarentena ha tenido muchas dificultades económicas, al punto que no tiene como pagar los servicios públicos, ni el arriendo. Para ayudarse presta el servicio de mantenimiento de computadores a domicilio.

Dijo que, en su apartamento en un segundo piso, donde vive y trabaja está en compañía de sus dos hijos.

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Por su parte, el comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga, general Luis García, advirtió que sus hombres acudieron a ese sitio por una denuncia de una ciudadana quien argumentaba que el técnico le estaba cobrando más de debido por el arreglo de un computador y además no se lo quería entregar.

Cuando los agentes llegaron al sitio, se percataron que el ciudadano realizaba trabajo en una vivienda. Tenía avisos publicitarios; no estaba autorizado para hacerlo dentro de las 41 exenciones establecidas por un decreto presidencial.

El general explicó que Cristancho ya ha recibido dos comparendos.

Un abogado penalista, William Cristancho, considera que la actuación de los policías es un exceso a la interpretación a la norma del decreto 536 en su numeral 26 que habla de los centros de soporte técnico los cuales están autorizados para laborar.