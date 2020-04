Nairo donará camiseta para obtener recursos, y asistir el Covid-19 en Tunja

Tunja prepara la jornada solidaria denominada ‘UNEtón por la Vida Tunja’, promovida por la alcaldía de la ciudad, la cual pretende recoger 500 millones en efectivo, 15.000 mercados, y más de 150 equipos e insumos médicos para seguir asistiendo la pandemia por Coronavirus en la ciudad.

A la causa ya se unió Nairo Quintana, quien donará una de sus camisetas más emblemáticas usada en alguna de las competencias en las que logró el título de campeón.

Así se comprometió el capo del Arkéa Samsic a la causa: “podríamos donar la maglia rosa con la que se ganó el giro de Italia, o la roja de la vuelta a España. El objetivo de todos en este momento tiene que ser apuntarle a la solidaridad por los más vulnerables frente a esta pandemia, juntos vamos a hacerlo”.

El alcalde de Tunja, Alejandro Fúmeme, explicó que la camiseta será rifada: “se abrirán puestos de 100 mil pesos cada uno, y a través de la donación y el pantallazo de la transacción en Davivienda, se conocerá el ganador”.

Esta actividad se realizará el próximo miércoles, 22 de abril guardando las medidas de seguridad y salubridad para protegerse del coronavirus.

Con el dinero recolectado se quiere “garantizar la alimentación y atención de los habitantes de Tunja y los municipios de influencia, ya que nuestra ciudad es el principal centro de referencia en la red hospitalaria”, sostuvo Fúneme.

El alcalde de la ciudad convocó a los empresarios y ciudadanos que de buen corazón que deseen sumarse a esta iniciativa.

“Todos hemos pasado por momentos de crisis, conocemos la incertidumbre al no tener que darle de comer a los más pequeños, miles de madres y padres de familia hoy no tienen alimento para poner sobre la mesa. Ellos no tienen la oportunidad de salir a buscar el sustento del mañana porque las circunstancias no se los permite, en los rostros de los niños se refleja la mirada angustiada de los padres que sin salida ven pasar hambre a quienes aman, por eso, este es el momento de ayudar, de ponernos la mano en el corazón y entender que UNIDOS, si es posible lograrlo”, aseguró el primer mandatario de los tunjanos.

Los aportes se pueden hacer en tres modalidades:

- Dejando su donación económica en la cuenta corriente de Davivienda: 1760 6999 6112, NIT 891800846-1 a nombre de Gestión del Riesgo Tunja.

- Donando mercados.

- Donando equipos y/o insumos médicos.

Para entregar las donaciones los ciudadanos de Tunja, Boyacá y todo el país pueden comunicarse con el número celular 315 349 35 30 o a los teléfonos fijos: 740 57 70 ó 743 42 60.