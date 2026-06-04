Esto dice la ciencia sobre el dolor de cabeza al comer helado o bebidas frías: ¿Hay que preocuparse? Getty Images

Un frío cono de helado es una de las opciones más comunes para las personas que buscan refrescarse en medio de una tarde soleada o en un periodo de clima muy cálido.

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Asimismo, un escenario muy común entre quienes optan por esta opción o por una bebida helada es, de forma repentina e inesperada, terminar sufriendo un incómodo dolor que se siente como una punzada en la frente y el rostro.

Este dolor, al que en la cultura popular se le conoce como “congelamiento cerebral”, ha sido explorado por la ciencia y hoy en día se ha llegado a conocer no solo su origen, sino también por qué algunas personas lo sufren, mientras que otras no.

¿Por qué se produce el dolor de cabeza por comer helado?

De acuerdo con la neuróloga Amaal Starling, de la Clínica Mayo, consultada por BBC, esta sensación de dolor por comer helado o bebidas frías es denominada “dolor de cabeza por estímulo frío” en el ámbito científico.

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Según la experta, su causa principal está relacionada con el enfriamiento rápido en el paladar o en la parte posterior de la garganta.

El medio reseña que el enfriamiento produce una rápida contracción de los vasos sanguíneos, que deben volver a dilatarse para restablecer el flujo. Es en este proceso cuando las fibras nerviosas entran en conexión con el nervio trigémino.

Dicho nervio se encarga de procesar la sensación de dolor en el frente y la cara, según la neuróloga, causando así presión y dolor que se percibe como si ocurriera en el cerebro y la frente, pero no al interior de la boca.

¿Qué dice la ciencia sobre el dolor de cabeza al comer helado?

BBC cita también a la doctora Irene Toldo, profesora de neurología y psiquiatría infantil de la Universidad de Padua en Italia, quien llevó a cabo un estudio grupal en el cual sintetizó “cuatro décadas” de estudios científicos sobre el “congelamiento cerebral”.

Los científicos hallaron que dicha sensación podría ser transmitida hereditariamente de padres a hijos (sin identificar genes específicos). Sin embargo, también se halló que la variación del dolor entre una persona y otra podría estar relacionada con el historial de afecciones como la migraña.

Es por ello que se recomienda prestar especial atención a dolores no relacionados con alimentos fríos, cuando la reacción a este estímulo resulta muy dolorosa, puesto que en algunos casos podría estarse normalizando una afección mayor.

“Las personas con migraña suelen experimentar una mayor intensidad de este tipo de dolores de cabeza”, en palabras de Toldo.

Aun así, los expertos como Starling concuerdan en que se trata de una reacción que en sí misma es bastante común e “inofensiva” y puede controlarse con algo tan simple como tomarse más tiempo al comer helado.