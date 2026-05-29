Alerta por posible llegada de El Niño y activan medidas ante riesgo de incendios y escasez de agua

La advertencia se produce luego de que estimaran una probabilidad del 82 % de que el fenómeno se consolide entre mayo y junio, y una permanencia cercana al 96 % entre diciembre de 2026 y febrero de 2027.

Ante ese escenario, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) emitieron 17 medidas y recomendaciones dirigidas a entidades territoriales, autoridades ambientales y empresas con licencias ambientales.

“Prepararnos es cuidar la vida. Prepararnos es actuar con responsabilidad frente a la crisis climática. Hoy enfrentamos fenómenos cada vez más intensos, prolongados y con mayores impactos sobre el agua, los ecosistemas, la salud y la seguridad alimentaria”, afirmó la ministra de Ambiente y directora de la Anla, Irene Vélez Torres.

El foco de la alerta: incendios, agua y ecosistemas

Uno de los principales riesgos identificados por el ministerio es el aumento de incendios forestales, una de las consecuencias más frecuentes durante los periodos de altas temperaturas y reducción de lluvias asociados al fenómeno de El Niño. Por ello, el Ministerio de Ambiente recomendó reforzar los sistemas de alerta temprana, aumentar el monitoreo de puntos de calor, fortalecer la capacidad de respuesta de los cuerpos de bomberos y restringir las quemas abiertas en zonas ambientalmente sensibles.

Otro de los puntos críticos es la disponibilidad de agua. Las autoridades ambientales pidieron intensificar el monitoreo sobre las fuentes hídricas y, en caso de ser necesario, priorizar el abastecimiento para consumo humano y actividades agrícolas sobre usos industriales. Además, recomendaron fortalecer las campañas de ahorro y uso eficiente del recurso.

La preocupación también se extiende a ecosistemas estratégicos como bosques, humedales y zonas costeras, que podrían verse afectados por el aumento de temperaturas y la disminución de precipitaciones. Las medidas incluyen acciones para proteger corredores biológicos, facilitar la migración de fauna silvestre y reforzar el monitoreo de fenómenos como mortandad de peces, erosión costera y blanqueamiento de corales.

El llamado a gobernadores, alcaldes y autoridades ambientales

Las recomendaciones de acción del Ministerio están dirigidas principalmente a gobernaciones, alcaldías, corporaciones autónomas regionales y demás autoridades encargadas de la gestión ambiental y del riesgo.

Entre las acciones planteadas se encuentran la divulgación permanente de alertas hidrometeorológicas, la actualización de mapas de riesgo, la revisión de planes de ordenamiento territorial y la implementación de estrategias de comunicación para que las comunidades conozcan los riesgos asociados al fenómeno y sepan cómo actuar frente a posibles emergencias.

En ese orden de ideas, el Gobierno pidió fortalecer las acciones de educación ambiental y promover medidas de ahorro de agua y energía entre los ciudadanos, especialmente en aquellas zonas que históricamente presentan mayores afectaciones durante eventos climáticos extremos.

Las exigencias para empresas e hidroeléctricas

Además de las recomendaciones a las autoridades territoriales, la Anla emitió siete medidas dirigidas a proyectos y empresas que cuentan con licencias ambientales, especialmente aquellas relacionadas con el uso del agua y la generación de energía.

Entre las principales acciones solicitadas está la revisión y actualización de los planes de contingencia, el fortalecimiento de los programas de uso eficiente y ahorro del agua, y el aumento de los sistemas de monitoreo ambiental para detectar de manera oportuna posibles impactos derivados del fenómeno climático.

La Anla reitera también a fortalecer los mecanismos de seguimiento ambiental y acelerar la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la vigilancia y la respuesta frente a posibles contingencias.

Aunque el fenómeno aún no se ha consolidado oficialmente, el Gobierno considera que la probabilidad de ocurrencia es suficientemente alta para activar medidas preventivas desde ahora. La apuesta, según las autoridades, es reducir los impactos sobre las comunidades, los recursos naturales y las actividades económicas mediante una preparación temprana y coordinada entre entidades nacionales, regionales y locales.