Terminal de Transportes de Pereira cierra para frenar contagio del Covid-19

Hector Fabio Artunduaga, gerente del Terminal de transporte, señaló que durante el martes sólo se despacahron vehículos para el interior del departamento, pero advirtió que durante los 19 días de la cuarentena se terminarán los despachos y este será cerrado, podrían haber excepciones solo para las personas que trabajan en salud, fuerza pública entre otras entidades que están exentas de la medida.

"Estamos haciendo un llamado a al ciudadanía para que no vengan al terminal porque no se están expidiendo tiquetes, entendemos la situación pero les pedimos que entiendan que estamos en una pandemia. En este momento no hay transporte para destinos largos, de pronto sí para municipios del departamento", afirmó Artunduaga.

Agregó el directivo de la terminal que este edificio fue lavado en su totalidad, mediante labores de desinfección y aseo general, a fin de evitar que se presente dispersión del Covid 19.

"Nosotros lavamos el terminal de transporte y después de ese lavado desinfectamos en su totalidad el lugar. El alcalde y los organismos de control tienen todas las pruebas", mencionó.

Señaló que la medida restrictiva fue decretada por el Gobierno, por lo que insistió a la ciudadanía a no continuar tratando de viajar, pues solo se expondrán innecesariamente al virus.